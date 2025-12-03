ଆଜି ଯଦି ଆକବର ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କେତେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ଦେଶର GDP ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା ନେଟ୍ ୱେର୍ଥ

ଆକବରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ବଢୁଥିଲା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତକୁ ସୁନା ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନାମ ବିନା କାରଣରେ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ, ଭୂମି ଉର୍ବର ଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ରାଜକୋଷ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବିଶେଷକରି ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ, ଭାରତ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଗଠନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଭାରତର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ (୨୫%) ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଆବରଡିନ୍ ଏସିଆ ଏବଂ ମନି.କମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫୯୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷରେ ପ୍ରାୟ ନଅ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ପରିମାଣ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ଆଜି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରିମାଣ ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରାୟ ୨୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ସହିତ ସମାନ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୭୫୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଏହି ତୁଳନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଯଦି ଆକବର ଆଜି ଜୀବିତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଆନ୍ତେ, ଏପରିକି ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଆନ୍ତେ।

ଆକବରଙ୍କ ଆୟ ବ୍ରିଟେନଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା:

ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟେନ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।

ଅନେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଆକବରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ରିଟେନର ମୋଟ ରାଜକୋଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଠନକୁ ଦର୍ଶାଏ।

ଆକବରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:

ଆକବରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ପୁରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ଗଠନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଆୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା।

ଏକକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଦେଶକୁ ମସଲା, ବସ୍ତ୍ର, ରେଶମ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା।

ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ପଥ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ରାଜକୋଷକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଶାସନରେ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା।

ଧାର୍ମିକ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆକବରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉଭୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।

ଆକବରଙ୍କ କୋଷାଗାରର ଗଠନ:

ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମୋଗଲ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ପର୍ବତ ଥିଲା। ହୀରା, ମୁକ୍ତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରର ସଂଗ୍ରହ ଅଗଣିତ ଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୂମି କର, ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଲାଭ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପରୁ ଆୟ ମୋଗଲ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲା।

ଭାରତକୁ କାହିଁକି ‘ସୁନା ପକ୍ଷୀ’ କୁହାଯାଏ:

ଭାରତର କୃଷି ଉର୍ବର ଥିଲା, ଏହାର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା।

ମସଲା, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାହିଦା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।

