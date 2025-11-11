ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କିପରି କରାଯାଏ ଯାଞ୍ଚ; ସିସିଟିଭି ବ୍ଯତୀତ ଆହୁରୀ ଅନେକ ଜିନିଷରୁ ମିଳେ ସୁରାଗ…
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଧରାପଡେ ଦୋଷୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କରିଥାଏ।
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ କରାଯାଏ?
ଗାତ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଢାଞ୍ଚା: ବିସ୍ଫୋରଣ ସ୍ଥାନରେ କ’ଣ ଗାତ ଥିଲା? ଗାତଟି କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା? ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଗାତ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାହାରକୁ ବ୍ୟାପି ନଥିଲା। ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ RDX କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଲି ସୂଚାଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ କେବଳ ବହୁତ ନିଆଁ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଏକ CNG ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା କମ୍-ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ IED ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ: ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତାର, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଘଣ୍ଟା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଟାଇମର୍, ସ୍ୱିଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଜାଯାଉଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚେକ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମିଳେ, ତେବେ କଲ୍ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼ବ ଯେ ରିମୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳେ, ତେବେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରେସ କରାଯିବ।
ରାସାୟନିକ ଅବଶିଷ୍ଟ୍ୟ: ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲ୍ୟାବରେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, RDX ଏବଂ TNT ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ GC-MS ଏବଂ IMS ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ସୁରାଟ ମିଳେ, ତେବେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରାପଡିବ।
ସିସିଟିଭି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ: ନିକଟରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି କେବେ ଆସିଲା, କିଏ ଓହ୍ଲାଇଲା ଏବଂ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାଡିର ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର: ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଗାଡିର ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ମାଲିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗାଡିଟି ଋଣରେ ଥିଲା କି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଗାଡିରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ; ସେମାନଙ୍କର ଡିଏନଏ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ?
ଫରେନସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣ IED କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଏହା IED, ତେବେ ଏହା କି ପ୍ରକାର – ଘରେ ତିଆରି ନା ବୃତ୍ତିଗତ? ଉତ୍ସ ଖୋଜାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।