ଚିଆ ସିଡ୍ସ କେମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ? ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି
ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିପରି ଖାଇବା ଉଚିତ, ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି।
Chia Seeds Benefits : ଆଜିକାଲି ହେଲଦି ଡାଏଟ୍ କଥା ହେଲେ ଚିଆ ସିଡ୍ସର ନାମ ନ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଫାଇବର, ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଭରପୂର। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଆ ସିଡ୍ସକୁ ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ସେବନ କରିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ।
ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ:
ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ, ଆପଣ ୧ ଚାମଚ ଚିଆ ସିଡ୍ସକୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ।
ଦହି ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଦହିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦହି ସହିତ ଖାଇବା ପାଚନ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଏହା ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଓଟ୍ସ ବା ଦଲିଆ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ
ଆପଣ ଓଟ୍ସ ବା ଦଲିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚିଆ ସିଡ୍ସ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବ ଏବଂ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କମ୍ କରିବ। ଏହାକୁ ଦଲିଆ ସହିତ ସିଝାଇ ଖାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ।
ଚିଆ ସିଡ୍ସ କ’ଣ ସିଧାସଳଖ ଖାଇପାରିବେ?
ଶୁଖିଲା ଚିଆ ସିଡ୍ସ ସିଧାସଳଖ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ, କାରଣ ଏହା ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ, ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଉଚିତ୍।
କେଉଁମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍?
ଯଦି ଚିଆ ସିଡ୍ସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ହୁଏ କିମ୍ବା ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ପତଳା କରୁଥିବା ଔଷଧ ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିୟମିତ ସେବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।