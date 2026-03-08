ବସିକି ନା ଛିଡ଼ା ହୋଇକି… ଘରେ କିପରି ପୂଜା କରିବା ଠିକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ନିୟମ
ଏହିପରି ପୂଜା କରିବାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୂଜା ସମୟରେ ବସିବା କିମ୍ବା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି?
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ କ’ଣ ଜାଣିବା?
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବସିବା:
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ବସି ପୂଜା କରିବା ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୀରବରେ ବସି ପୂଜା କରେ, ତା’ର ମନ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ରହିଥାଏ।
କୁହାଯାଏ ଯେ ବସି ପୂଜା କଲେ ମନ ସ୍ଥିର ରୁହେ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ରୋକେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆସନ, ଯେପରିକି କୁଶ ଘାସ ଆସନ, ପଶମ ଆସନ କିମ୍ବା ସଫା କପଡା ଆସନରେ ବସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ଠିଆ ହୋଇ କେଉଁ ଆସନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ:
ଯଦିଓ ପୂଜା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ବସିକି ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହେବା ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମନ୍ଦିରରେ ଆରତୀ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଠିଆ ହୋଇ ଆରତୀ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଭଜନ-କୀର୍ତ୍ତନ, ପରିକ୍ରମା କିମ୍ବା ବିଶେଷ ପୂଜା ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆସନର ଗୁରୁତ୍ୱ:
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ପୂଜା ସମୟରେ ସିଧା ଭୂମିରେ ବସିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ। ଆସନରେ ବସିବା ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପୂଜା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି।
ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
ସର୍ବଦା ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସଫା ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର।