ବର୍ଷାଦିନେ AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍, ନହେଲେ ଝାଳ ନାଳ କରିଦେବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍
ବର୍ଷାଦିନେ AC ଚଲାଇବାର ସଠିକ୍ ତରିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ଆସିସାରିଛି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଋତୁକାଳୀନ ବର୍ଷା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଜୀବନକୁ ଅସହଜ କରିଥାଏ।
ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେତୁ ପଙ୍ଖା ଏବଂ କୁଲର ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥାନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରି ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯିବ।
ତେଣୁ, ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ସେଟିଂକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସଞ୍ଚୟ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଉତ୍ତମ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ବର୍ଷାଦିନେ AC ଚଲାଇବା ବେଳେ ଏହି ଭୁଲ୍ କରନ୍ତୁନି:
ସବୁବେଳେ କୁଲ୍ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା:
ଏସିର କୁଲ୍ ମୋଡ୍ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରଭାବହୀନ। ଏହା ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାୟୁରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏସି ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ, କୁଲ୍ ମୋଡ୍ ବଦଳରେ ଡ୍ରାଏ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ; ଏହା ବାୟୁରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦୂର କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ।
ତାପମାତ୍ରାକୁ ୧୬ କିମ୍ବା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀରେ ସେଟ୍ କରିବା:
ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ AC ର ତାପମାତ୍ରା ୧୬ କିମ୍ବା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ସେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୁମ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ।
ଯଦି ଆପଣ ତାପମାତ୍ରା ୧୬ ଡିଗ୍ରୀରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ AC କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ, ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ।
ଝରକା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିବା:
ଏସି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ରୁମର ଝରକା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଏହି ଭୁଲ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଗରମ ପବନ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏହା ରୁମର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏସିକୁ ସ୍ଥାନକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଫିଲ୍ଟର ସଫା ନକରିବା:
ଏକ AC ର ଦକ୍ଷତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଧୂଳି ଏବଂ ମାଟି ଜମା ହୁଏ, ତେବେ ଶୀତଳୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ AC ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି, ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।