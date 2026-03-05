ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ମ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜୀବିତ ରହେ
ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ମ କେଉଁ ବୟସରୁ ତିଆରି ହୁଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ମ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ତାହା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନାହିଁ। ସ୍ପର୍ମ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ କୋଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଟାଡପୋଲ୍ସ ପରି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ମର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥାଏ: ମୁଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ। ମୁଣ୍ଡରେ DNA ଥାଏ, ମଧ୍ୟଭାଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ସ୍ପର୍ମକୁ ଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
କେବେ ତିଆରି ହୁଏ ସ୍ପର୍ମ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ସାଧାରଣତଃ ୧୦ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ପ୍ରାୟ ବୟଃସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଏହା ପରେ ପୁରୁଷମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶୁକ୍ରାଣୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅଣ୍ଡକୋଷରେ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ନାମକ ଅତି ପତଳା ନଳୀରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଗଠନ ହେବା ପରେ, ସେମାନେ ଏପିଡିଡାଇମିସ୍ କୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି।
ତା’ପରେ ସେମାନେ ଭାସ୍ ଡେଫେରେନ୍ସ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୂତ୍ରନଳୀ ଦେଇ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି।
ସ୍ପର୍ମ ଶରୀରରେ କେତେ ସମୟ ରହନ୍ତି:
କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଶରୀରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡକୋଷରେ ରହିବା ପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୋଷିତ କରେ।
କିନ୍ତୁ, ଥରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ଭୋଗ ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।
ଶରୀର ଛାଡିବା ପରେ ସ୍ପର୍ମ କେତେ ସମୟ ଜୀବିତ ରୁହେ:
ସ୍ପର୍ମ ଶରୀର ବାହାରେ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଶୁଖିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାବରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।
ସାଧାରଣତଃ, ଗୋଟିଏ ମିଲିଲିଟର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ୧୫ ନିୟୁତ ରୁ ୨୦୦ ନିୟୁତ ଶୁକ୍ରାଣୁ ରହିପାରେ। ଯଦି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୫ ନିୟୁତ ତଳେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ କମ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗଣନା କୁହାଯାଏ।