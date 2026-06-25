ଭାରତର ପାସପୋର୍ଟ କେତେ ମଜବୁତ୍? ରାଙ୍କିଂରେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁଠି… ଜାଣନ୍ତୁ ପିରା ଡିଟେଲ୍ସ
ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ରାଙ୍କିଂ କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ; ଏହାକୁ ନାଗରିକତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପରିଚୟପତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା।
ଏହି ସମୟରେ, ପାସପୋର୍ଟ ରାଙ୍କିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ସଦ୍ୟତମ ସଂସ୍କରଣ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୮୦ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ; ଏହା ୧୦୦ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏହାର ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ୩୦ ଟି ଦେଶକୁ ଭିସାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ।
ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକମାନେ ବିଶ୍ୱର ଡଜନ ଡଜନ ସ୍ଥାନରେ ଭିସା-ମୁକ୍ତ, ଭିସା-ଅନ୍-ଆରାଇଭାଲ୍, କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ (ETA) ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ୨୦୨୫ ରାଙ୍କିଂ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଭାରତ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପଛରେ ଅଛି।
ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକମାନେ ଭିସା ବିନା ୫୬ଟି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ୧୭୦ଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଭିସା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଭିସା-ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ରାଙ୍କିଂରେ ଉନ୍ନତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସ୍ଥିରତା:
ହେନଲି ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚକାଙ୍କରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତର ରାଙ୍କିଂରେ ସ୍ଥିର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ୨୦୦୬ ମସିହାରେ, ଭାରତ ୭୧ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରାଙ୍କିଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ୮୨ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା, ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରାଙ୍କିଂ ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଲା; ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ଏହା ୮୮ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଗଲା, ଯାହା ସୂଚକାଙ୍କ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପାସପୋର୍ଟର ରାଙ୍କିଂରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା, ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ୮୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହା ପୁଣି ଖସିଗଲା।