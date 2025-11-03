(ଭିଡିଓ)୫୩ ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରଫି ଧରିଲା ଭାରତ; ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ କଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ…
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ବେଳର ଭିଡିଓ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୫୩ ବର୍ଷ ପରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶେଷ ୱିକେଟ ଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସେଲିବ୍ରେସନ। ମଇଦାନକୁ ଦଉଡିଲେ ସବୁ ଖେଳାଳି।
୫୩ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ସାଜିଲା ବିଶ୍ବ ବିଜେତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଗଲା ଲୁହ। ଟ୍ରଫି କୁଣ୍ଢାଇ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ଯାପଟେନ ମିତାଲି ରାଜ।
ଅନେକ ଦିନର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର କଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ। ୧୯୭୩ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ୮ ଥର ବିସ୍ବବିଜେତା ସାଜିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହରାଇ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପହଁଚିଥିଲା।
ଆଉ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ବ ବିଜେତା ହେବାର ଟାଇଟେଲ ହାତେଇଥିଲା ‘WOMEN IN BLUE’
ଏଭଳି ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର: ଭାରତ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ICC ଚେୟାରମ୍ଯାନ ଜୟ ଶାହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମର କ୍ଯାପଟେନଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ତେବେ ସବୁ ଥର ଏପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରଫି ମିଲିବା ପରେ କ୍ଯାପଟେନ ଟ୍ରଫି ଆଣି ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାତକୁ ବଢାନ୍ତି ଏହାପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ମହିଳଆ ଟିମ। ଯାହାର ଭିଡିଓ କେବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
The moment all of India has been waiting for as ICC Chairman @JayShah hands India captain Harmanpreet Kaur the trophy 🏆#CWC25 pic.twitter.com/Y4V1Ub2Ofu
— ICC (@ICC) November 2, 2025
ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ଇମୋସନ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଦୁଇଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ମାତ୍ର ଟାଇଟେଲ ଜିତିବାର ସ୍ବପ୍ନ ତାଙ୍କର ପୁରଣ ହୋଇନଥିଲା। ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆଉ ଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ।
ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆଜି ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା, ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଚାଲିଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୁଆ ଆଶା ସଁଚାର ହୋଇଥିଲା କି ବାରତ ଏଥର ଫାଇନାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଜି ମାରିବ। ଆଉ ଠିକ ସେହିପରି ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତ ଜିତିବା ପରେ ଖେଳାଳି ମାନେ ମିତାଲି ରାଜଙ୍କୁ ବିଶ୍ବକପ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଦେଇଥିଲେ।ମିତାଲି ଟ୍ରଫିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।