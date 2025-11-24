ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଲେ କେଉଁ ଦେଶ ପାଇବ ଅଧିକ ଫାଇଦା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁନଃଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ।
ତେଲ, ଗ୍ୟାସ, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରପ୍ତାନି-ଆମଦାନୀ ନେଟୱାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପଛରେ ରହିବେ? ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଶସ୍ୟ ଅଭାବ, ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନରେ ବାଧା ବିଶ୍ୱକୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉଭୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ।
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷରୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ସୀମିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ, ତେବେ ୟୁରୋପ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୀନ୍, ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।
ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ୟୁକ୍ରେନ ବିଶ୍ୱର ଶସ୍ୟ ପାତ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା କାରଣ ଏହା ଗହମ ଏବଂ ମକାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀ।
ଯୁଦ୍ଧ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଏହି ରପ୍ତାନି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ।
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ:
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟେନର ପରିବହନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ରୁଟ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିବ, ଟ୍ରେନ ଏବଂ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଶସ୍ତା ହେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଗତି ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
କେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଲାଭବାନ ହେବେ:
ସେହି ସମୟରେ, ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ ଏବଂ ବାଲ୍ଟିକ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିବେଶରୁ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉଭୟ ଲାଭବାନ ହେବେ।