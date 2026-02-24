ରାତିର ନୀରବତାରେ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ୍ ହୋଇଯାଏ ବିମାନର ଶବ୍ଦ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ
ରାତିହେଲେ ବିମାନର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଶୁଣାଯାଏନି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ରାତି ବହୁତ ହୁଏ, ଧିରେ ଧିରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ। ସେହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆକାଶରେ ବିମାନର ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ସତ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଏନାହିଁ।
ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ସବୁଆଡ଼ ଶୂନସାନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ନିଃଶବ୍ଦ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦବି କାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଏ।
ତେବେ କାହିଁକି ଦିନର ବିମାନର ଗୁଞ୍ଜରିତ ଶବ୍ଦ ରାତିର ନୀରବତାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ? କ’ଣ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ କମ୍ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି?
ରାତିରେ ବିମାନର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କମ୍ ଶୁଣାଯାଏ:
ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରାତିରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଏ କାରଣ ପରିବେଶର ଶବ୍ଦ କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା। ଅନେକ ସହରରେ, ଦିନର ଉଡ଼ାଣ ତୁଳନାରେ ରାତିରେ ଉଡ଼ାଣ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଏ। ସରକାର ଏବଂ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ନିଦକୁ ବ୍ୟାଘାତ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କମ ଉଡ଼ାଣ ସହିତ, ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବିମାନ ମୋଡ୍:
ରାତିରେ ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ ଦୀର୍ଘ-ଦୁରତୀର ଉଡ଼ାଣରେ ଥାଏ, ୩୦,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ କ୍ରୁଜ୍ ମୋଡ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏହିପରି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଶବ୍ଦ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଉଡ଼ାଣ କିମ୍ବା ଅବତରଣ ସମୟରେ, ବିମାନଟି ଅଧିକ ଜୋରରେ ଉଡ଼େ କାରଣ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଜିଂ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଶବ୍ଦକୁ କମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଏ।
ପବନର ଦିଗ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ:
ରାତିରେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପବନର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଉପର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ଥଣ୍ଡା ପବନର ଏକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରସାରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଏହା ଶବ୍ଦକୁ ସିଧାସଳଖ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଶବ୍ଦର ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଗ ଏବଂ ପବନର ଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ, କେତେକ ସମୟରେ ରାତିରେ ବିମାନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ।
ଘର ଭିତରେ ରହିବାର ପ୍ରଭାବ:
ରାତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। କବାଟ ଏବଂ ଝରକା ବନ୍ଦ ଥାଏ। ପଙ୍ଖା କିମ୍ବା ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଚାଲୁଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବାହାର ଶବ୍ଦକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଦିନରେ ସମାନ ବିମାନ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଶୁଣାଯାଇପାରେ।
ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା:
ଆଜିକା ଦିନରେ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ। ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ଡିଜାଇନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଧୁନିକ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନୀରବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରାତିରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ତଳେ ପହଞ୍ଚେ:
ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିମାନ ୩୦,୦୦୦-୪୦,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ସାଧାରଣତଃ ୫୦ ରୁ ୭୦ ଡେସିବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ।
ଏହି ସ୍ତର ସାଧାରଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିମ୍ବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରେ। ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ତର ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନର ଶବ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥାଏ।