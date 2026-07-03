ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକସନରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବାର ୫ଟି ଉପାୟ
ବର୍ଷା ଦିନ ଗରମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକସନ୍ (ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ) ହୋଇଯାଏ
Fungal Infection Causes: ବର୍ଷା ଦିନ ଗରମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକସନ୍ (ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ) ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ ଭଳି ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ କେମିତି ଦୂର କରିବେ:
ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେଉଁଠି ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ର (ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ) ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଦାଦ ଏବଂ ଚର୍ମ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବା (Rashes) ଯୋଗୁଁ ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ।
ତେବେ ଏହି ସବୁ ରୋଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନଥାଏ; କାରଣ ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା (ନମି), ଓଦା କପଡ଼ା, ସ୍ୱେଦ (ଝାଳ) ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚର୍ମ ଓଦା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଫଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଦାଦ, କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆଥଲେଟ୍ସ ଫୁଟ୍ (Athlete’s Foot) ଯୋଗୁଁ ପାଦରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚକଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ର ଲକ୍ଷଣ:
ଚର୍ମରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚକଡ଼ା/ଦାଗ ହେବା
ପ୍ରବଳ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା
ପୋଡ଼ାଜଳା କିମ୍ବା ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହେବା
ଚର୍ମରୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ିବା ବା ଚମଡ଼ା ବାହାରିବା
ଗୋଲାକାର ଦାନା କିମ୍ବା ବାତରା (Rashes) ହେବା
ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧିରେ ଚର୍ମ ଧଳା ପଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ଫାଟିଯିବା
ନିଜକୁ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ?
ଚର୍ମକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ- ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଦାଳିଆ ବା ନମି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଚର୍ମକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୁଷ୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଶରୀରକୁ ପୋଛି ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଓଦା କପଡ଼ା ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ- ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଙ୍ଗସ୍ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଟାଇଟ୍ ବା ଚିପା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ- ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିଲକୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟ୍ (ଚିପା) କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଟାଇଟ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ର ବିପଦ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ସୂତା ଏବଂ ଢିଲା କପଡ଼ା ବାଛିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ।
ପାଦକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ- ନିଜ ପାଦ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓଦା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଜୋତା କିମ୍ବା ମୋଜା ଓଦା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ମୋଜା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଓଦା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।
ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ- ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକସନ୍ ହେବାର ବିପଦ ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ।
ସତର୍କତା / ଅସ୍ୱୀକରଣ
ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।