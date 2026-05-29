ଭାରତରେ NEET, ତା’ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ କ’ଣ, ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା
Doctor in Pakistan: ଭାରତରେ ମେଡିକାଲ୍ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ବିବାଦ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁଠି ଭାରତ ସରକାର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେନା ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଭଳି କଡ଼ା ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ, ତାହା ଜାଣିବା ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହଜନକ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ କଣ?
ଭାରତର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ଯାତ୍ରା ‘ମେଡିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କଲେଜ ଆଡମିସନ ଟେଷ୍ଟ’ ବା MDCAT ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେଠାକାର ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତର ‘ନିଟ୍’ ଭଳି କାମ କରେ। ପାକିସ୍ତାନର ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS କିମ୍ବା BDS କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତ। ଏହା ବିନା କୌଣସି ବି ଛାତ୍ର ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯୋଗ୍ୟତାର କଡ଼ା ନିୟମ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ
MDCAT ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ (FSc ପ୍ରି-ମେଡିକାଲ୍) ପଢ଼ିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୮୦ଟି ବହୁବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ (MCQs) ପଚରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ୩ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାୟୋଲୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଫିଜିକ୍ସ, ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଲଜିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଭଳି ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନଥାଏ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରନ୍ତି?
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ‘ପାକିସ୍ତାନ ମେଡିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍’ (PMDC) ଉପରେ ଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦,০০০ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ MBBS ପାଇଁ ମାତ୍ର ୪,००० ଆଖପାଖରେ ସିଟ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ।
ସାଧାରଣତଃ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ MBBS ରେ ୫୫% ଏବଂ BDS ରେ ୫୦% ମାର୍କ ଆଣିବା ଜରୁରୀ, ତେବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପାସିଂ ମାର୍କରେ ୩% ବିଶେଷ ରିହାତି ଦେଇ ଏହାକୁ କ୍ରମଶଃ ୫୨% ଏବଂ ୪୭% କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୭୦,୦୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ପରୀକ୍ଷା ପରେ କେମିତି ମିଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲାଇସେନ୍ସ?
ପାକିସ୍ତାନରେ କେବଳ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିନେଲେ ହିଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାମ କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳେନାହିଁ। MBBS କିମ୍ବା BDS ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସଙ୍କୁ ‘ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍’ ବା NLE ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଏହି ପରୀକ୍ଷା ‘ପାକିସ୍ତାନ ମେଡିକାଲ୍ କମିଶନ’ (PMC) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷ କି ନୁହଁନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ବିଦେଶୀ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିୟମ
NLE ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୁଏନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଫେରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ଦୋହରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସାୟର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ।