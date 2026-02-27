Air Ambulance କେମିତି ବୁକ୍ କରିବେ? କେତେ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଡିଟେଲ୍ସ

କେମିତି ବୁକ୍ କରିବେ ଏୟାର ଆମ୍ପୁଲାନ୍ସ? ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ

By Seema Mohapatra

Air Ambulance: ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେମିତି ସଠିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା । ଫଳରେ ଜଣେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? କିପରି ବୁକ୍ କରାଯାଏ? କେଉଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା…

ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ’ଣ?

ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ କିମ୍ବା ହେଲିକପ୍ଟର ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ପାରାମେଡିକ୍ସ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, କାର୍ଡିଆକ୍ ମନିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତି କମ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

କେତେବେଳେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ?

ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥାଏ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଦୁର୍ଗମ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି।

ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ?

ଭାରତରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ICATT, Aeromed, Airborne Private Jet, Medanta, ଏବଂ Panchmukhi। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବୁକିଂ ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କମ୍ପାନୀର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା’ପରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର (ଆଧାର କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ) ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ପରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କେସ୍ ସମରି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।

ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ?

Airborne Private Jet  ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଡ଼ା ପ୍ରାୟ 512,635, ସହିତ 18% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜେସ। ଏହା କେବଳ ଏକପାଖିଆ (one-way) ଭଡ଼ା ବା ଚାର୍ଜ। ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ-ଟ୍ରିପ୍ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଚାର୍ଜେସ ଲାଗେ।

