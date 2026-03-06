IND vs NZ T20 World Cup Tickets: କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଅନାଲଇନ ବୁକିଂ ଓ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Tickets: ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ, ଭାରତ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍, ବୁକିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଟିକେଟ୍ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ?
ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ BookMyShow ଏବଂ ICC ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଟିକେଟର ଅଧିକ ଚାହିଦା ହେତୁ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋଲ୍ଡ ଆଉଟ ବା ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ତଥାପି, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ରହିଛି।
ସାଧାରଣତଃ, କିଛି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୁନଃ ଜାରି କରାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇରେ ସେମି-ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?
ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ଲାଉଞ୍ଜ ସିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ରୁ 75,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି।
ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗେଟ୍ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟାରେ ଖୋଲିବ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଗ୍, ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଛତା ଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନିଷେଧ କରାଯିବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ୱାଲେଟ୍ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମୋଟେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1.3 ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ବସିବା କ୍ଷମତା ଅଛି। ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ସେଭ୍ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଉଚିତ।