Cheap Flight Tickets:ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଲ ; ଶସ୍ତା ହେଲା ଫ୍ଲାଇଟ ଟିକେଟ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୁକ
ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର, ଆପଣ ମାତ୍ର ୧୨୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଏହିପରି ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଛୁଟି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି।
ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ PayDay ସେଲ୍ ୨୦୨୫ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ୧୨୦୦ ରୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ଏବଂ୩୭୨୪ ରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେଲର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କେବଳ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟ, ସିଟ୍ ଚୟନ, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଗେଜ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଚେକ୍-ଇନ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରିହାତି।
କେବେ ଏବଂ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ?
ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେଲ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ୧୨ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୩୦ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦଶହରା, କରଭା ଚୌଥ, ଦୀପାବଳି କିମ୍ବା ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସେଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ।
ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରେ “FLYAIX” କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଏବଂ ଶସ୍ତା ଭଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ।
ଭଡା କେତେ?
ଏହି ବିକ୍ରୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ: ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଘରୋଇ ଟିକେଟ୍ ୧୨୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟିକେଟ୍ ୩୭୨୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଘରୋଇ ବିମାନ ପାଇଁ ୧୩୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପାଇଁ ୪୬୭୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ।
ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ବହନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଲଗେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ଘରୋଇ ବିମାନରେ ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଲଗେଜର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୫୦୦ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲଗେଜର ମୂଲ୍ୟ ୨୫୦୦।
ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକିଂ କଲେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ: ଯଦି ଆପଣ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ରିହାତି ଖାଦ୍ୟ, ମାଗଣା ସିଟ୍ ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ସେବା ଭଳି ଅତିରିକ୍ତ ଅଫରର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେଲ୍ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ, ଏବଂ ରିହାତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇପାରେ।