ଟ୍ରେନରେ ଯିବ ବାରାତି ? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚ୍ ବୁକ୍, ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ କେଉଁ ନିୟମ…
ଟ୍ରେନରେ ଯିବ ବାରାତି ? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚ୍ ବୁକ୍
Railway Rule: ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ । ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିବାହ ହେଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ବିବାହ ଏପରି ହୁଏ ଯେଉଁଠି ବର ଗୋଟିଏ ସହରରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କନ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଏକ ସହରରେ ରହେ । ଆଉ ବିବାହ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ବାରାତି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନରେ ବାରାତି ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କାହା ନାମରେ କରାଯିବ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍: ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରେଳବାଇ ବାରାତି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି । ବାରାତି ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକିଂ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରାତର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜାରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତି।
କିପରି କରିବେ କୋଚ୍ ବୁକ୍: ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ IRCTCର FTR ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ, ଆପଣ ଏକ ୟୁଜର ଆଇଡି ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ କୋଚ୍, ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବାକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପରି ସମାନ। ପେମେଣ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତା’ପରେ ଟିକେଟ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ଏଜେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ-ଟ୍ରିପ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ଅଫଲାଇନ କିପରି କରିବେ ବୁକ୍: ଯଦି ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ଟ୍ରେନ କୋଚ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭିଜନାଲ ରେଲୱେ ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯେଉଁଥିରେ ବାରାତିଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ, ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ।
ଭଡା କେତେ: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତଥାପି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଏକ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ୩୦-୩୫% ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ୫୦,୦୦୦ର ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ: ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ କୋଚ୍ ବୁକ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୂରତା ଏବଂ କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାର କରି ରୁଟ୍ ଏବଂ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ।
କେତେଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍: ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ୩୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛଅ ଦିନ ସମୟ ରହିବ । ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ।
ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରେଳବାଇ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଚ୍ରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ବାରାତିମାନେ କୋଚ୍ରେ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୀତ ବଜାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏହାଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାରେ ନପଡନ୍ତୁ ।