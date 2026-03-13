ସରିଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍, ହେଉନି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ, ବାସ୍ ଏହି ନଂରେ କରନ୍ତୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍, ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର
ସରିଗଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍, ହେଉନି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ, ବାସ୍ ଏହି ନଂରେ କରନ୍ତୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍
LPG Booking: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭାବ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଏଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସହାୟତାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏତେ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସୀକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
Bharat Gas, Indane ଓ HP Gas ପରି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଲ୍, ଏସଏମଏସ୍, ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଓ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଭଳି ବହୁତ ସହଜ ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ବସି କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
Bharat Gas ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ବୁକିଂ
Bharat Gas ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସହଜ। କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800-22-4344 ଦେଇଛି। ଦିନ କିମ୍ବା ରାତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ସହିତ, ଏହି ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ନେବା କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା ଭିତରେ SMS ଓ IVRS ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ 7715012345 କିମ୍ବା 7718012345 କୁ “LPG” ଲେଖି ଏସଏମଏସ୍ ପଠାଇ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ WhatsApp ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ 1800-22-4344 ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରି “Hi” ଲେଖି ପଠାଇଲେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ।
Indane Gas ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ
Indane Gas ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800-2333-555 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଜ ରଜିଷ୍ଟର୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ଏହି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ Indane WhatsApp ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ 92296 92296 ନମ୍ବରକୁ WhatsApp ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁପାରିଶ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ [email protected] କୁ ଇମେଲ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
HP Gas ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧା
HP Gas ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀର ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800 233 3555କୁ କଲ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏହା ସହିତ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ 94936 02222 ନମ୍ବରକୁ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବୁକିଂ ରେକର୍ଡ କରିଦେବ।
WhatsApp ଦ୍ୱାରା 92222 01122 ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ SMS କିମ୍ବା IVRS ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାଁଲେ 88888 23456 ନମ୍ବରକୁ “HPGAS” ଲେଖି ପଠାଇବା କିମ୍ବା ସେହି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି ବୁକିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ।
ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଘରେ ବସି କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ନିଜର LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।