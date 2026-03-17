ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ
IPL 2026 Ticket Booking Process: IPL 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଜିନର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। IPLକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, IPLର ପ୍ରଥମ 20 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ତେଣୁ, IPL ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିପରି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ।
କେଉଁଠି ବୁକ୍ କରିବେ ଟିକେଟ୍
ପ୍ରଥମ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର M. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ମୁକାବିଲାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଇଭ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ BookMyShow ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ BookMyShow ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ: LSG vs DC (ଏପ୍ରିଲ ୧), KKR vs SRH (ଏପ୍ରିଲ ୨), GT vs RR (ଏପ୍ରିଲ ୪), KKR vs PBKS (ଏପ୍ରିଲ ୬), ଏବଂ KKR vs LSG (ଏପ୍ରିଲ ୯)।
IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନରେ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ?
BookMyShow ଏବଂ District (Zomato) ଏହି ବର୍ଷ IPL ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଟିକେଟ୍ ପାର୍ଟନର ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଭଳି ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରି-ସେଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ BookMyShow ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଲାଇଭ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍: CSK, KKR, ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଭଳି ଅନେକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ କିଣିପାରିବେ।
ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ସ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ସିଟ୍ କିମ୍ବା ଭ୍ୟୁ (ଯେପରିକି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ପାଭିଲିୟନ୍, କିମ୍ବା VIP ବିଭାଗ) ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
UPI, ଡେବିଟ୍/କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରନ୍ତୁ। ଦେୟ ସଫଳ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକୃତ ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇ-ଟିକେଟ୍ ବିତରଣ କରାଯିବ।
ଅଫଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ?
ଅଫଲାଇନରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଟିକେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରେ କିମ୍ବା ସହର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ଏକ ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର (ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ) ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍: ଏହି କାଉଣ୍ଟରରେ, ଆପଣ ନଗଦ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ ।