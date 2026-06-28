କାଳେ ଅଜାଣତରେ କଟିଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ? ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ସହଜରେ କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ

କାଳେ ଅଜାଣତରେ କଟିଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ?

By Jyotirmayee Das

Traffic E-Challan: ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଇ-ଚାଲାଣ କଟିସାରିଛି ।

ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚାଲାଣ ପୈଠ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଜରିମାନା ରାଶି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ । ଆଗକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ତେବେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍‌ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

କ’ଣ ଏହି ଇ-ଚାଲାଣ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଡ଼ ସ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଯାଏ କି ବ୍ରେଷ୍ଟ…

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ୧୦ଟି…

ଇ-ଚାଲାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଚାଲାଣ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ ଚାଲାଣ କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଉଛି ।

ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜମ୍ପ କରେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ବିନା ହେଲମେଟ୍ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼େ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗେ, ତେବେ ତାର ଇ-ଚାଲାଣ ସିଧାସଳଖ ସିଷ୍ଟମ୍‌ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ସୂଚନା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏସଏମଏସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥାଏ ।

କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଚାଲାଣ ଷ୍ଟାଟସ୍?

ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନାମରେ କୌଣସି ଚାଲାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଇ-ଚାଲାଣ ପୋର୍ଟାଲ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ହେବ । ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ‘Check Challan Status’ ର ଅପ୍ସନ ମିଳିବ । ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଚାଲାଣର ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ:

  • ପ୍ରଥମତଃ ଚାଲାଣ ନମ୍ବର ଦେଇ ।
  • ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇ ।
  • ତୃତୀୟତଃ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘Get Details’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଚାଲାଣର ବିବରଣୀ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ଦେଖାଯିବ । ଚାଲାଣ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ନା ବାକି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚାଲାଣ ବାକି ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପୋର୍ଟାଲ୍‌ରୁ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଚାଲାଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ‘Pay Now’ ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆପଣ UPI, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରସିଦ୍ (Receipt) ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଭଲ ।

ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଚେକ୍ କରିବାର ଫାଇଦା

ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଚେକ୍ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘରେ ବସି କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଏ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲାଣ ଭରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜରିମାନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିହେବ ।

ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯେ ସେମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କଟିଥିବା ଚାଲାଣର ସୂଚନା SMS ଜରିଆରେ ମିଳିପାରେନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବଦା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ଚାଲାଣରୁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସଡ଼କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ।

You might also like More from author
More Stories

ବଡ଼ ସ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ିଯାଏ କି ବ୍ରେଷ୍ଟ…

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ୧୦ଟି…

ବର୍ଷାଦିନେ AC ଚଲାଇବା ସମୟରେ କରନ୍ତୁନି ଏହି…

NFC ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ’ଣ? ୯୯% ଲୋକ…

1 of 25,956