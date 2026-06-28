କାଳେ ଅଜାଣତରେ କଟିଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ? ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସହଜରେ କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ
କାଳେ ଅଜାଣତରେ କଟିଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ?
Traffic E-Challan: ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଇ-ଚାଲାଣ କଟିସାରିଛି ।
ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଚାଲାଣ ପୈଠ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଜରିମାନା ରାଶି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ । ଆଗକୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ତେବେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
କ’ଣ ଏହି ଇ-ଚାଲାଣ?
ଇ-ଚାଲାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଚାଲାଣ ଅଟେ । ପୂର୍ବରୁ ଚାଲାଣ କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଉଛି ।
ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜମ୍ପ କରେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ବିନା ହେଲମେଟ୍ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼େ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିୟମ ଭାଙ୍ଗେ, ତେବେ ତାର ଇ-ଚାଲାଣ ସିଧାସଳଖ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ । ଏହାର ସୂଚନା ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏସଏମଏସ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥାଏ ।
କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଚାଲାଣ ଷ୍ଟାଟସ୍?
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନାମରେ କୌଣସି ଚାଲାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଇ-ଚାଲାଣ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ । ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ‘Check Challan Status’ ର ଅପ୍ସନ ମିଳିବ । ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ଚାଲାଣର ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ:
- ପ୍ରଥମତଃ ଚାଲାଣ ନମ୍ବର ଦେଇ ।
- ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇ ।
- ତୃତୀୟତଃ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଏକ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘Get Details’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଚାଲାଣର ବିବରଣୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବ । ଚାଲାଣ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ନା ବାକି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଚାଲାଣ ବାକି ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପୋର୍ଟାଲ୍ରୁ ହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଚାଲାଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ‘Pay Now’ ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଆପଣ UPI, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରସିଦ୍ (Receipt) ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଭଲ ।
ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଚେକ୍ କରିବାର ଫାଇଦା
ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ଚେକ୍ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘରେ ବସି କେଇ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଏ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲାଣ ଭରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜରିମାନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିହେବ ।
ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଯେ ସେମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଚାଲାଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କଟିଥିବା ଚାଲାଣର ସୂଚନା SMS ଜରିଆରେ ମିଳିପାରେନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବଦା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ ଚାଲାଣରୁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସଡ଼କରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ।