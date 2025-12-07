EPF ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ଓ କ୍ଲେମ୍ ଘରେ ବସି କରିବେ କେମିତି? ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍

ଘରେ ବସି କିପରି କରିବେ EPF ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ଓ କ୍ଲେମ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ...

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ସରକାରୀ ସେଭିଙ୍ଗ ସ୍କିମ EPF, ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ସେହି କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାର 12% ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ 12% ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ସରକାର ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ 8.25% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ ଏବଂ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ଉଠାଇପାରିବେ।

ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ EPFO ​​ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଫ୍ଲିକେସନର ଷ୍ଟାଟସ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ଏହା ଅନେକ ଉପାୟରେ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ, ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା SMS ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଖିବା।

ୱେବସାଇଟରେ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନ ବି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ…

Emotional Drinking: ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ମଦ…

ପ୍ରଥମେ, ସରକାରୀ EPFO ​​ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସଭା ଉପରେ ଥିବା ନୀଳ ରିବନର ବାମ କୋଣରେ ଥିବା ସର୍ଭିସେସ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡ୍ରପ୍-ଡାଉନ୍ ମେନୁରୁ, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା “ଫର ଏମ୍ପ୍ଲଏ” ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ, ସର୍ଭିସେସ ସେକ୍ସନ ଭିତରେ, “ନୋ ୟୋର କ୍ଲେମ ଷ୍ଟାଟସ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର UAN, ପାସୱାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ୟାପଚା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଲଗ୍ ଇନ୍ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେମ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିପାରିବେ।

ଉମଙ୍ଗ ଆପରେ

ଆପଣ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେମର ଷ୍ଟାଟସ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରୋସେସ..

1- ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ।

2- ତା’ପରେ EPFO ​​ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲଏ ସେଟିଙ୍ଗ ସର୍ଭିସେସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।

3- ଲିଷ୍ଟରୁ, ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଲେମ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।

4- ଆପଣଙ୍କର UAN (ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର) ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Get OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

5- ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାଯାଇଥିବା OTP ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଲଗଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଖାଯିବ।

PF ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍

ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ 77382 99899 ରେ ଏକ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର EPFO ​​ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ PF କଣ୍ଟ୍ରିବୁସନ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହାକୁ UAN ସହିତ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ମେସେଜରେ, “EPFOHO UAN” ଲେଖି 77382 99899 କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିବରଣୀ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୁଜୁରାଟୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ।

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନ ବି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ…

Emotional Drinking: ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ମଦ…

GPS ବନ୍ଦ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ ଜାଣିପାରିବ…

ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ତଲଓ୍ୱାର, କେତେ…

1 of 29,883