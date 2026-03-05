ହୋଟେଲ ରୁମରେ ଲାଗିଛି କି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା? ରୁମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ; ନଚେତ …

ହୋଟେଲ ରୁମରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆରାମଦାୟକ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ବରଂ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି।

ହୋଟେଲ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ଭଡା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ।

ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ କିଛି ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।

ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ରୁମକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ। କାନ୍ଥ, ସ୍ମୋକ୍ ଡିଟେକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ୍ ଘଣ୍ଟା, ଚାର୍ଜିଂ ଆଡାପ୍ଟର, ଟିଭି ପାଖରେ ଥିବା ଉପକରଣ କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସକେଟକୁ ଭଲଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ।

ଯଦି କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

କେତେକ ସମୟରେ, ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। Wi-Fi ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।

ଆପଣଙ୍କ ରୁମରେ ଥିବା ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସେଟିଂସରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଅଜଣା ଡିଭାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ଅବୋଧ୍ୟ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।

କିଛି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ସକ୍ରିୟ ଡିଭାଇସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଡିଭାଇସ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ଆଉ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତା’ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଣ, ସେଲ୍ଫ ଏବଂ ଦର୍ପଣରେ ଏକ ଆଲୋକ ଜଳାନ୍ତୁ।

କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଚମକ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ସରଳ କୌଶଳ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଲେନ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ଦର୍ପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ-ପାର୍ଶ୍ୱ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ପଛରେ ଏକ କ୍ୟାମେରା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦର୍ପଣ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଫାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ଦେଖୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଭଲ।

କିଛି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ଧାରରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। କୋଠରୀର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଛୋଟ ଲାଲ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ଆଲୋକ ଝଲସୁଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡିଂ ଡିଭାଇସ୍ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଟେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଛୋଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଠରୀ ଚାରିପାଖରେ ଘୁଞ୍ଚାଇ, ଯଦି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସିଗନାଲ ପଠାଉଛି ତେବେ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିପାରିବ।

