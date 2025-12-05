ସାବଧାନ! କେତେବେଳେ ବି ଫାଟିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏବେ ହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି…
Cylinder Expiry Date: ଘରେ ଯଦି ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ । ନଚେତ ରୋଷେଇ ବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଟିକିଏ ଅସାବଧନତା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇ ପାରେ । ତେଣୁ ଘରେ ଗ୍ଯାସ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗ୍ଯାସ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ ତାହା ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ । ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ଯାସର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ରହିଛି ।
ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏକ୍ସପାରି ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଷେଇ ବେଳେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସିଲିଣ୍ଡରର ବୈଧତା ୧୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ।
ସିଲିଣ୍ଡର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପଟିରେ ଏକ କୋଡ୍ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି A24 କିମ୍ବା B25 । A ଅର୍ଥ ଜାନୁୟାରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, B ର ଅର୍ଥ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ, C ର ଅର୍ଥ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ D ର ଅର୍ଥ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ।
ଏହାପରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ସୂଚାଏ ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏକ୍ସପାରି ବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ । ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ନିଜ ସିଲିଣ୍ଡରର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗକୁ ଆମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜ୍ କୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ।
ସିଲିଣ୍ଡର ସରିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ଯାସକୁ ଅଣେଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଖେ ଅନେକ ଲୋକ କିରୋସିନ ଓ ରୋଷେଇ ତେଲ ରଖିଥାନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମାଟିରେ ରଖି ବ୍ଯବହାର କରନ୍ତି ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଠାରୁ ଚୁଳାକୁ ମାତ୍ର ୬ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ରଖିଥାନ୍ତି ।
ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ଯାସ ଲାଇଟର ବଦଳରେ ଦିଆସିଲି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଅନେକଙ୍କ ଗ୍ଯାସ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ କମ୍ ଥାଏ । ସେହିପରି ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ସିଲ୍କ କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେଟିକ କପଡା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଚୁଲା ଓ ପାଇପକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ।
ଆପଣ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ଯେକ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଲେଖାଥାଏ । ତେଣୁ ଏକ୍ସପାରି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଫାଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ । ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ଯାସ ସରି ଆସି ତାହା ଲିକ୍ କରିବା ବେଳେ ଚୁଲାର ନିଆଁ ପାଇପ ଜରିଆରେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।
ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ବ୍ଳାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସିଲିଣ୍ଡର । ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ଯାସ ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରେଗୁଲେଟର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣରର ସ୍ଵିଚ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପାଇଁ କବାଟ କ୍ଷରକା ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଘରେ ଥିବା ଅଗରବତୀ, ଲ୍ଯାମ୍ପ କିମ୍ବା ଦିଆସିଲି କିଛି ବି ଏହି ସମୟରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ । ସିଲିଣ୍ଡରରେ ସେଫଟି କ୍ୟାପ ଲଗାଇବା ସହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରି ତୁରନ୍ତ ଡାକିବେ । ଯେଉଁ ଘରେ ଗ୍ଯାସ ଲିକ୍ କରୁଥିବା ସେଠାରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସ୍ଵିଚ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିବେନି ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ଵିଚକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହିସବୁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ।