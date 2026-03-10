ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତିକି ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍, ଏହି ସହଜ ଉପାୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନୂଆ LPG ବୁକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ସହଜ
ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତିକି ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍, ଏହି ସହଜ ଉପାୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
LPG hack: ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ସରିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଅତିରିକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ନଥିବାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରୋଷେଇ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ ବାକି ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ସରଳ କୌଶଳ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ କୌଶଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମେସିନ୍ ବିନା କେତେ ଗ୍ୟାସ ବାକି ଅଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଏହି କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗ୍ୟାସ ବାକି ଅଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଚକ୍ ପଦ୍ଧତି: ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ରେଖା ଆଙ୍କନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ରେଖା ଓଦା ରହିଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏହି କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଓଦା କପଡା ପରୀକ୍ଷା: ଏହା ସବୁଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଦ୍ଧତି। ଏହା ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ, ସିଲିଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ତରଳ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ତାହା ଖାଲି ଥିବା ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ଥଣ୍ଡା। ଏକ କପଡା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହି ଓଦା କପଡାକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଚାରିପାଖରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଓଦା ପଟି ଲଗାନ୍ତୁ। ୨-୩ ମିନିଟ୍ ପରେ କପଡାକୁ କାଢିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଲିଣ୍ଡରର ଖାଲି ଅଂଶରେ ପାଣି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ସିଲିଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ବି ଓଦା ଥବା ଦେଖାଯିବ।
ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ: ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣ କହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବ। ଏକ ନୀଳ ଶିଖା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ଏବଂ ଚାପ ସଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କମଳା ଶିଖା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବର୍ନରରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଖାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ।