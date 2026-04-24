କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡି ଷ୍ଟାଟସ୍? କାହିଁକି ପାଉନାହାଁନ୍ତି ଏହାର ଲାଭ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନିୟମ
Cylinder Subsidy: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ସବସିଡି ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଲାଭ ପାଇ ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ସବସିଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିର ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ କ’ଣ ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ।
ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତେ ସବସିଡି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଯୋଗ୍ୟତା ଜଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସବସିଡି ଗ୍ରହଣ ନକରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ହାରରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବାକୁ ପଡିବ।
ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସବସିଡି
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, KYC ଅନୁପାଳନର ଅଭାବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବସିଡି ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ମିଳିତ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସବସିଡିରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ସବସିଡି କେବଳ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ସବସିଡି ନ ପାଇବାର କାରଣ
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉଭୟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଣ୍ଠି ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଜରୁରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସବସିଡି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ସବସିଡି ପାଆନ୍ତି, ଯାହାର ପରିମାଣ ନିୟମିତ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମାନକ ସବସିଡି ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । ୧ ମଇ, ୨୦୧୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗରିବ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସାରା ଦେଶରେ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କଲେ ଏହି ସଂଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡି ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ MyLPG.in ୱେବସାଇଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୧୭-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ID ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡି ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠି ପାଉନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ‘ସବସିଡି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍’ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ କଲ୍ କରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ର ଏକ କପି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।