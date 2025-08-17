PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଫୋନରୁ ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ…

PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଫୋନରୁ ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବ୍ୟାଙ୍କ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉଥିବା ପିଏଫ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାମ ଘରେ ବସି କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଅନେକ ସହଜ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଦ୍ଧତି।
ପୋର୍ଟାଲରୁ ଅନଲାଇନ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ
PF ବାଲାନ୍ସ ଜାଣିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି UAN (ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର) ପୋର୍ଟାଲ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର UAN ନମ୍ବର ଏବଂEPFO ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲଗ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ‘ପାସବୁକ’ ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ କାରବାର ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ।
ମିସ୍ଡ କଲରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ଏକ ମିସ୍ଡ କଲ ସହିତ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ୯୯୬୬୦୪୪୪୨୫କୁ ମିସ୍ଡ କଲ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଝଗଝ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ।
SMS ସେବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ:
PFବାଲାନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ SMS ସେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ। ଏଥିପାଇଁ, ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲରୁ ‘EPFOHO UAN’ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ୭୭୩୮୨୯୯୮୯୯ କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ବିବରଣୀ ସହିତ ଏକ ମେସେଜ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସେବା ୧୦ ଟି ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଆପଣ UMANG ଆପ ରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବ:
ସରକାରଙ୍କ UMANG ଆପ ମଧ୍ୟ EPFOବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ। ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ EPFO ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ UAN ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ କେବଳ ବାଲାନ୍ସ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଚୠ ଆକାଉଣ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।