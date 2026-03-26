ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG କନେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଫୋନରେ ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ଚାରି ସପ୍ତାହ ଧରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ LPG ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସରକାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ PNG ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ LPG ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ PNG ଯୋଗାଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ LPG ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ PNG କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG ପାଇପଲାଇନର ଉପଲବ୍ଧତା ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଆମେ IGL, Adani Gas, MGL, ଏବଂ GAIL ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବୁଟରଙ୍କଠାରୁ PNG ସପ୍ଲାଏର ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର PNG ପାଇପଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି କି ନାହିଁ।
IGL (ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍)
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ, IGL (ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍) PNG ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରକୁ ଲ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସପ୍ଲାଏ କରେ। ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା PC ବ୍ୟବହାର କରି IGL ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଥମେ, ୱେବସାଇଟ୍ www.iglonline.net ଖୋଲନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ, PNG Domesitc ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ Apple New Connection ‘ ଅପ୍ସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଆପଣଙ୍କ କଲୋନୀ କିମ୍ବା ହାଉସିଂ ସୋସାଇଟିର ନାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ PNG କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆପଣ PNG କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ, ଜଣେ କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ଜୁକ୍ୟୁଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ କନେକ୍ସନକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ IGL ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ PNG ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା IGL ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର: 18001025109 କୁ କଲ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରିବେ।
MGL (ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍)
ମୁମ୍ବାଇର ଉପନଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ MGL ମାଧ୍ୟମରେ PNG ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି www.mahanagargas.com ରେ MGL ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ, କଷ୍ଟମର ଯୋନ’ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ‘domestic connection request’ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର PIN କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି PNG ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
GAIL
GAIL ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ PNG ଯୋଗାଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ GAIL ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ଦୟାକରି କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ www.gailgas.com ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ, ଆପଣ ‘କଷ୍ଟମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ’ ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ।
ଆପଣଙ୍କ ସହର ଚୟନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ/କ୍ଷେତ୍ର କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି PNG ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ନୂଆ କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ କନେକ୍ସନ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ।
ଆଦାନୀ ଗ୍ୟାସ୍
ଆଦାନୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ସହର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦକୁ PNG ଯୋଗାଣ କରେ। ଏହି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍ www.adanigas.com ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
‘ନ୍ୟୁ କନେକ୍ସନ ରିକ୍ବେଷ୍ଟ’ ବିକଳ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ Domestic ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ PNG ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ ରିକ୍ୟେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦି PNG ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ Not Available ମେସେଜ ଦେଖାଦେବ।