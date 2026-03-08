ବାସ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା; ଜାଣନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ୨ ମିନିଟରେ କେମିତି କରିବେ ଚେକ?

Subhadra Yojana: ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ୩ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଓ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୫ ହଜାର ଆସିବ । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି..କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିନି କିମ୍ୱା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ବିଜେପି ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ । ଏହି ସ୍କିମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷରେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର।

ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଛି । ବାକି ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିନାହଁ । ତେଣୁ ଆବେଦନର ଷ୍ଟାଟସ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ । ତାପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବକ୍ସ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁନ ନିଜର ଆଧାର ନଂ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରର ଥିବା ମୋବାଇଲ ନଂକୁ ଓଟିପି ଆସିବ । ସେହି ଓଟିପି ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପ୍ଲିକେସନର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖାଯିବ ।

ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ଯେଉଁଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେଖାଯିବ । ତଳେ ଏକ ବକ୍ସ, ଇ କେୱାଇସି ଷ୍ଟାଟସ, ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକାର, ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ଥିତି, ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ।

ଯଦି ଇ କେୱାଇସି ଷ୍ଟାଟସରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱୀକୃତି ଷ୍ଟାଟସରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଲେଖାଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରଧୀନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ ।

ଯଦି ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ତେବେ ପେଜରେ ରିଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖାଯିବ । ଏହି ଷ୍ଟେପ ଲାପଟପ ଓ ଡେସ୍କଟପ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ୟୁଜ । ଜଣେ ମୋବାଇଲରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ କରିପାରିବେ ।

ମୋବାଇଲରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ଆବେଦନର ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ କରିପାରିବେ। ପେଜ ଖୋଲିଲେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ୩ଟି ଗାର ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଲିକ କଲେ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ କରିପାରିବେ ।

