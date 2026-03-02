AC ରୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେଉଛି କି? ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନୁହେଁ, ଏହି କିଛି ଟିପ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ
ଆପଣଙ୍କ AC ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଗଲାଣି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର AC କଥା ମନେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ କିଛି ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର AC ସର୍ଭିସିଂ କରାନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର AC ସର୍ଭିସିଂ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଲିକ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଉଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କ AC ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଇଛି କି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନିଜ ପକେଟକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏକ ଧାରଣା ମିଳିବ: ଯଦି ଏସି କୋଠରୀକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯାଏ, ଏସି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ତାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ପୁନଃପୂରଣ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
କଏଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କ AC ରେ ଗ୍ୟାସ ସରିଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, କଏଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କଏଲ ଚାଲୁ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ବରଫ ଜମିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ AC ରେ ଗ୍ୟାସ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ବରଫ ନ ତିଆରି ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ପୁଣି ଥରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।
ପାଇପରେ ତେଲ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ: ଯଦି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ AC ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ ବାହ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ର ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବା ଫଳରେ ପାଇପ୍ରେ ତେଲ ପରି ଏକ ଚିପିଚିପି ଜମା ହେବ। ଯଦି ପାଇପ୍ରେ ତେଲ ଜମା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନଃଭରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବବଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିହେବ: ଯଦି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଲଗାତାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ବବଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଲିକ୍ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବବଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଏକ ସାବୁନ୍ କିମ୍ବା ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବେ। ଯଦି ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବବଲ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବବଲ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେଇନି।