ଯେତେ ଘସିଲେ ବି ସଫା ହେଉନି ବାଥରୁମ୍ ଟାଇଲ୍ସ? ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାର ଏହି ଟ୍ରିକ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଚୁଟକିରେ ହେବ ଚକାଚକ୍

By Seema Mohapatra

how to clean bathroom tiles: ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଚକଚକିଆ ସଫା ଦେଖାଯାଉ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଟି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଥାଉ। ଘରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ସାଧାରଣତଃ ସଫା କରିବା ସହଜ ହେଲେ, ବାଥରୁମ୍ ସଫା କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ମନେହୁଏ – ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଟାଇଲ୍ସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇଥିବା ମଇଳା, ସାବୁନ  ଫେଣର ଧଳା ଦାଗ ଏବଂ ପାଣି ଦାଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ।

ମାତ୍ର ଟଙ୍କାକରେ ଚକାଚକ ହେବ ବାଥରୁମ

ଏହି ଟାଇଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଚମକାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ମହଙ୍ଗା ଟାଇଲ୍ କ୍ଲିନର କିଣୁ; ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ହଳଦିଆ ଟାଇଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ YouTuber ଶୋଭା ବୈନ୍ସଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସରଳ ଟଙ୍କିକିଆ ଉପଚାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ

ଏହି ଏକ ଟଙ୍କା ଉପଚାର ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଏ। ଏହି ଟ୍ରିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । କାରଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଉପଚାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ: ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ।

ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସ୍

ଏବେ, ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା। ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଚିପୁଡ଼ନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଉପାଦାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ; ଏହାପରେ ଏକ ଫେଣ ଭଳି ଅର୍ଥାତ ଭୁପୁଭୁରୁ ହେବା ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ମଇଳାକୁ ଢିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଟାଇଲ୍ସରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ:

ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଏକ ପୁରୁଣା ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପେଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଇଳା ଟାଇଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଘଷନ୍ତୁ। ଖାସ କରି ଗ୍ରାଉଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସାବୁନ ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରଣକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ, ଏହାକୁ ଅତି କମରେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟାଇଲ୍ସ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ସ୍କ୍ରବ୍ ଏବଂ ଧୋଇବା:

5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ, ପୁରୁଣା ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଇଳା ଢିଲା କରିବ; ତା’ପରେ, ସଫା ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମଇଳା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜିଦ୍ଖୋର, ତେବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ; ଟାଇଲ୍ସଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପରି ଚମକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

1 of 29,796