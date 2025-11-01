ପୋଡି ଯାଇଥିବା କୁକରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମିନିଟରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗ୍ୟାସରେ କୁକରରେ କିଛି ବସାଇ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାହା ଜଳିଯାଏ । ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଜଳିବା କାରଣରୁ ଭିତର ପୁରା କଳା ପଡିଯାଏ। ଏହି ପୋଡି ଯାଇଥିବା କୁକରକୁ ସଫା କରିବା ପ୍ରାୟ ମହିଳା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥାଏ।
ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କସରତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୁକର ଭଲଭାବେ ସଫା ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହଜରେ ପୋଡା ଦାଗକୁ ଛଡାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ।
କଳା ଲୁଣ/ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ: ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ୪ ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ୨-୩ ଚାମଚ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏହା ଫୁଟିବା ପରେ, ପାଣିକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍କ୍ରବର ସାହାଯ୍ୟରେ କୁକରକୁ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ନୂତନ ପରି ଚମକଦାର କରିବ।
ପିଆଜ ରସ: ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା କଳା ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ପିଆଜ ରସ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ, ୪-୫ ଚାମଚ ପିଆଜ ରସ ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ଭିନେଗାର ମିଶାଇ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା କୁକରକୁ ସଫା କରିବା ସହଜ କରିବ।
ବେକିଂ ସୋଡ଼ା: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ବେକିଂ ସୋଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିପାରିବେ। ପାଣିରେ ୨-୩ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡା ମିଶାଇ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରବ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଳାଦାଗ ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ।
ଲେମ୍ବୁ: ଲେମ୍ବୁ ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଏକ କୁକରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦-୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ସ୍ପଞ୍ଜ କିମ୍ବା ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ା ଦାଗ ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ।