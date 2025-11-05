ମିନିଟ ଭିତରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଫେସପ୍ଯାକ୍; ଆରାମ ଦେବା ସହ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଫେରିବ,କଳାଦାଗ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ !
ବେସନ ଓ ଦହିରେ କରନ୍ତୁ ଏପରି ଫେସପ୍ଯାକ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହ ମଣିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ସାରା ଦିନ ବାହାରେ କାମ ସାରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଠାରୁ ଗୋଡ ଯାଏଁ ଧୁଳି ପ୍ରଭାବରେ ସ୍କିନ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଦେଖିଯାଏ। ନଚେତ ମୁହଁରେ ଧୁଳିର ଏକ ଆସ୍ତରଣ ବସିଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ଲୋକମାନେ ମୁହଁର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବେସନ ଏବଂ ଦହି ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବେସନ ଏବଂ ଦହିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ମୁହଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବେସନ ଏବଂ ଦହି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବେସନ ଏବଂ ଦହି ତ୍ୱଚାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତି, ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣିକାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି।
ଏହା ଶରୀରରେ ଥିବା ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ । ଏହି ଫେସ ପ୍ଯାକ ଚର୍ମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ବେସନ ଏବଂ ଦହି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ କିପରି ସଫା କରିବେ।
ବେସନ, ଦହି ଏବଂ ହଳଦୀ: ମୁହଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ବେସନ ଏବଂ ଦହିକୁ ହଳଦୀ ସହିତ ମିଶାଇ ଲଗାଇପାରିବେ। ବେସନ, ଦହି ଏବଂ ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟ ଚର୍ମକୁ ସଫା କରିଥାଏ। 2 ଚାମଚ ବେସନ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଦହି ଏବଂ ଏକ ଚିମୁଟା ହଳଦୀ ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ।
ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସମସ୍ତ ଧୂଳି, ମଇଳା ଏବଂ ମାଟି ସହଜରେ ଦୂର କରିଦେବ।
ବେସନ, ଦହି ଏବଂ ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟ ମୁହଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ହୋଇପାରେ।
ବେସନ, ଦହି, ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ: ବେସନ, ଦହି ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସଫା କରିପାରିବେ। ଗୋଲାପ ଜଳ ତ୍ୱଚାର ଚମକ ବଢାଇଥାଏ । ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ପାତ୍ରରେ 2 ଚାମଚ ବେସନ ନିଅନ୍ତୁ।
1 ଚାମଚ ଦହି ଏବଂ ଅଧ ଚାମଚ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେହିପରି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷନ୍ତୁ। ତାପରେ, ମୁହଁକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ, ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ।
ବେସନ, ଦହି, ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଅଛି, ତେବେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ବେସନ ଏବଂ ଦହି ମିଶାଇ ମୁହଁ ସଫା କରିପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଚର୍ମକୁ ମଇଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରେ।
ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଦହି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ 2 ଚାମଚ ବେସନ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସାଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଚର୍ମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଫା କରେ। ଦହି ଦାଗ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ବେସନ ଚର୍ମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।