Toilet Cleaning Hacks: ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି? ମିନିଟରେ ହେବ ଚକାଚକ୍, ବାସ ଏହି 3 କାମ କରନ୍ତୁ…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶୌଚାଳୟ ମଇଳା ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ମଇଳା ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଜୀବାଣୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଶୌଚାଳୟର ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିନର ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ କିଛି ସରଳ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ କିପରି ସଫା କରିବେ।

ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଭିନେଗାର

ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଭିନେଗାର ଶୌଚାଳୟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ ଭିନେଗାର ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଲିନିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯାହା ଶୌଚାଳୟ ସିଟ୍‌ରୁ ହଳଦିଆ ଦାଗ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ 1 ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡା ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଭିନେଗାର ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍‌ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯାଇଛି।

ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା

ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡା ମଧ୍ୟ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଲିନିଙ୍ଗ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯାହା ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍‌ରୁ ହଳଦିଆ ଦାଗ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡା ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍‌ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଡିସ ୱାସ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଏବଂ ଗରମ ପାଣି

ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଡିସ ୱାସ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଏବଂ ଗରମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। 1 ଚାମଚ ଡିସ ୱାସ ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍‌ରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଟଏଲେଟ୍ ସିଟ୍‌ରୁ ଯେକୌଣସି ହଳଦିଆ ଦାଗ ଦୂର କରିବ।

