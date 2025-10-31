ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ଜିଦ୍ ଓ କ୍ରୋଧକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖାସ୍ ତରିକା
ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ବାପାମାଆଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାଁନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ବାପାମାଆମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ କରିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଭୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜିଦଖୋର୍, ଚିଡିଡିଚା କିମ୍ୱା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବେ ଜାଣି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଉପାୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜିଦ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଚିଡିଚିଡା, ଜିଦ୍ଖୋର ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
କାହିଁକି ବଢୁଛି ଜିଦ୍ ଓ କ୍ରୋଧ:
ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ବାପାମାଆ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦଖୋର କିମ୍ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯାଆନ୍ତି।
ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଭିତରେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ପିଲାମାନଙ୍କ ରାଗ କମାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ:
ଆଜିର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ଏବଂ ଜେନ୍ ଆଲଫା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେମାନେ ନିଜର ମତାମତ ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ କଥା ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ବନ୍ଧନ ବିକଶିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ସରଳ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସେମାନଙ୍କର ଜିଦ୍ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯେପରିକି:
୧- କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ବିନା ଦିନକୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ କେବଳ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ଗାଳି ନ ଦେଇ, କେବଳ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ବୁଝାମଣାଶୀଳ ହୋଇଯିବେ।
୨- ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ରାଗିଯାଏ କିମ୍ବା କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ, କ’ଣ ହେଉଛି ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ, ତା’ପରେ କୁହନ୍ତୁ, “ଆସ କଥା ହେବା।”
୩- ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଭୁଲ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତା’ର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ’ଣ ଭଲ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଇବ।
୪- ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଏକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଖାଇବା, ଖେଳିବା, ପଢିବା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।