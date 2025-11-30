ମିନିଟରେ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ChatGPT ହିଷ୍ଟ୍ରି; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି ପୁରା ଡ଼ାଟା, କିପରି କରିବେ ଡିଲିଟ୍…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି, OpenAIର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚାଟବଟ୍, ChatGPT, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ Google ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ChatGPT ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ChatGPT, Google ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ 5-10 ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ବୁଝାଇ ଥାଏ।
ChatGPT କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ChatGPT ମାଧ୍ୟମରେ ଇମେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କିମ୍ବା ଇମେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ChatGPT ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ, ଆମେ ChatGPT ରେ ସନ୍ଧାନ ଇତିହାସ କିପରି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ChatGPT ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିପରି ଡିଲିଟ କରିବେ:
ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ChatGPT ଖୋଲନ୍ତୁ। ତାପରେ, ଉପର ଡାହାଣ କୋଣରେ ଥିବା ଦୁଇ-ଲାଇନ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ, ଆପଣ ChatGPT ଏବଂ Explore GPT ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇବେ।
ଆପଣ ଏହି ୱିଣ୍ଡୋରେ ChatGPT କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେରୀ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ କରିବାକୁ, ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପାଖରେ ଥିବା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତାପରେ, ଡାଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱିଣ୍ଡୋରେ, ଆପଣ Chat History କ୍ଲିୟର କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ। କ୍ଲିୟର ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ChatGPT ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ ହୋଇଯିବ।
ୱେବରେ ChatGPTର ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିପରି ଡିଲିଟ୍ କରିବେ:
ୱେବରେ ଆପଣଙ୍କର ChatGPT ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ଉପର କୋଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ, ତିନି ନମ୍ବରରେ ଥିବା ସେଟିଂସ୍ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ(ଜେନେରାଲ) ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଭାଗର ତଳେ, ସମସ୍ତ ଚାଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ChatGPT ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ ହୋଇଯିବ।