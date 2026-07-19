ସବୁ ଜ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁ ନୁହେଁ… ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ କେଉଁ ଜ୍ୱର ସାଧାରଣ ଆଉ କେଉଁଟି ନୁହେଁ
କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ନା ଡେଙ୍ଗୁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ, ଝାଳ ଏବଂ ଗରମ ପରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ସହିତ ଏହା ଗରମରୁ ମୁକ୍ତି ଆଣିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ।
ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଜ୍ୱରର ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ; ଏହି ସମୟରେ ଋତୁକାଳୀନ ଜ୍ୱର ହେବା ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଔଷଧ ଏବଂ କିଛି ସତର୍କତା ଦ୍ଵାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଋତୁରେ ଜ୍ୱର ହେବା ଅର୍ଥ କେବଳ ଋତୁକାଳୀନ ଜ୍ୱର ନୁହେଁ?
କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇପାରେ; ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଡେଙ୍ଗୁ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟକର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ।
ସାଧାରଣ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ:
ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଋତୁକାଳୀନ ଜ୍ୱର କଥା ଆସେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାଧାରଣ, ଯେପରିକି ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହାଲୁକା କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକ୍କା ଲାଗିବା।
ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ, କିଛି ଔଷଧ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ସହିତ, ଜ୍ୱର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ଆପେ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଏହି ସମୟରେ ରୋଗୀର ଭୋକ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା: ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ରହିବା, ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱର ଥିବା ସମୟରେ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା।
ଡେଙ୍ଗୁର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜ୍ୱର ଯାହା ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ପ୍ରାୟତଃ ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଏହା ସହିତ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗଣ୍ଠି, ମାଂସପେଶୀରେ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଲ ଫୋଟକା ପରି ଦେଖାଯିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଢ଼ି କିମ୍ବା ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଜ୍ୱର ତିନି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା ଫୋଟକା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ଗଣନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।