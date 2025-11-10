Lost Aadhaar Recovery: ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଛି କି? ନମ୍ବର ବି ମନେ ନାହିଁ? ଘରେ ବସି ଏପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍, ଜାଣନ୍ତୁ step by step…

ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜି ଯାଇଛି କି? ଘରେ ବସି ଏପରି କରନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସରକାରୀ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ୍ ସିମ୍, ସ୍କୁଲ୍ ଆଡମିଶନ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଫିସିଆଲି କାମ ପାଇଁ ଏହାର  ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ଏଥିରେ ଜିଆଯାଇଥିବା 12-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଅନନ୍ୟ ନମ୍ବର ଜୀବନସାରା ଜାରି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଡ ହଜିଯାଏ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟିଛି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ବିନା ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇ-ଆଧାର କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିପରି ଏକ ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ।

ବିନା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବେ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବଦଲା ନେବ ଭାରତ, ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଭୟଙ୍କର…

(VIDEO) ପାକିସ୍ତାନି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଘର ଉପରେ…

1- ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ନମ୍ବର ମନେ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନୂତନ ଆଧାର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ UIDAI ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।

2- ଏହା ପରେ, “ମାଇ ଆଧାର”( My Aadhaar) ବିଭାଗରେ ” Retrieve Lost or Forgotten UID/EID  ” ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

3- ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା’ପରେ ଏକ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

4- ଆପଣ ଏକ OTP ପାଇବେ, ଏହାକୁ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ।

5- OTP ଭେରିଫାଇ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।

6- ଆପଣ SMS କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆଧାର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।

ଏହି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ?

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ପଞ୍ଜିକରଣ ସ୍ଲିପରେ ପ୍ରାପ୍ତ 28-ଅଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ID ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା’ପରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଇ-ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 30ଟଙ୍କା।

ଆଧାରକୁ PVC ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରାଯାଇପାରିବ

UIDAI ଏବେ PVC ଆଧାର କାର୍ଡ ଅର୍ଡର କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଡଟି ଏକ ATM କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପରି ଏବଂ ଏହାକୁ ସହଜରେ ୱାଲେଟରେ ବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, UIDAI ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ OTP ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ, ” Order Aadhaar PVC Card ” ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନରେ 50 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେବ। UIDAI କାର୍ଡକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରେ ଏବଂ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରେ। ତା’ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ବଦଲା ନେବ ଭାରତ, ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଭୟଙ୍କର…

(VIDEO) ପାକିସ୍ତାନି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଘର ଉପରେ…

Dream Astrology: ଏହି ୮ଟି ସ୍ବପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ…

ଦିଲ୍ଲୀର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି…

1 of 29,606