କାହିଁକି ଦହି-ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ: ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ?
ଦହି ସେବନ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢେ । ପେଟ ଫୁଲିବା ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଆରାମ ମିଳେ
ମୁମ୍ବାଇ: ଦହି ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଲାଭ ଦାୟକ? ଦହିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନା କ୍ଷତିକାରକ । ଶୁଭ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଦହି ଓ ଚିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଏହା ପଛରେ କଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ? ଏହା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଦହି ଖାଇବାର ଲାଭ
ଶୁଭ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ୟ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଦହି ଓ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଲୁଚିଛି। ଦହିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ତଃନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଦହିରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଦହିରେ ଚିନି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ କମି ଯାଇପାରେ।
ଦହି ଗଟ୍ ହେଲଥ ପାଇଁ କାହିଁକି ଭଲ?
ଦହି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗଟ୍ ହେଲଥ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଓ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ। ଏହା ପେଟର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦହି ସେବନ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢେ । ପେଟ ଫୁଲିବା ଓ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଆରାମ ମିଳେ। ତାଜା ଦହି ନିୟମିତ ସେବନ ପେଟର ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ସେବନ ପରେ ଦହି ସେବନ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ଦହିରେ ଚିନି କାହିଁକି ମିଶାନ୍ତି?
ଅନେକ ଘରେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦହି ସହ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତି। ଦହିରେ ଚିନି ମିଶାଇବାର ପାରମ୍ପରିକ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାରଣ ରହିଛି । ଯେମିତିକି; ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଏ । ଦହି ଅଳ୍ପ ଖଟା ହୋଇଥାଏ। ଚିନି ଏହାର ସ୍ୱାଦକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ଏହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଚିନି ତୁରନ୍ତ ଗ୍ଲୋକୋଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ୟ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଖିଆଯାଏ।
ଦହି-ଚିନି କ’ଣ ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ?
ଦହିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବା ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଉଚିତ୍। ଦହିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ଥାଏ। ଦହିରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃନଳୀର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। ଦହିରେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଆରାମ ମିଳେ।
ଅଧିକ ଚିନି ଖାଇଲେ କ’ଣ ହୁଏ?
ଦହି ସହ ଅଧିକ ଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃନଳୀର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡିପାରେ। ହାନିକାରକ ଜୀବାଣୁର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଓଜନ ବଢିବା ଓ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ତରରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଦହିରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନି ମିଶାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ହାନିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ପୋଷଣ ଦେଇ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସର ଲାଭକୁ କମ୍ କରିଦେଇପାରେ।
ଦହି-ଚିନି କେବେ ହାନୀକାରକ ହୁଏ?
ଦହି-ଚିନିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଏଟରେ କ୍ୟାଲୋରିର ମାତ୍ରା ବଢିଯାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ତର ଉପର ତଳ ହୋଇପାରେ। ଦହିରେ ଅଧିକ ଚିନି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସର ଲାଭରେ କମି ଆସିଯାଏ। ଦହି-ଚିନି ଖାଇବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଖିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହଜମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦହି-ଚିନିର ସେବନ ଲାଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ଅସନ୍ତୁଳନର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ଦହି-ଚିନିର ସେବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଏଭଳି ଲୋକ ସାଧା ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ୍ କିମ୍ବା ଦହିରେ ମହୁ, ଗୁଡ଼ ବା ଫଳ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ୍। ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ମିଠା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଜାଣନ୍ତୁ ଦହି ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ
ଦହି ଗଟ୍ ହେଲଥ୍ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାର ଉପାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦହିରେ କେବେକେବେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଚିନି ମିଶାଇବା ଠିକ୍ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିନି ବଦଳରେ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଡ଼, ମହୁ କିମ୍ବା ଫଳ ମିଶାନ୍ତୁ।