LPG କନେକ୍ସନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ମ୍ୟାନ ମାଗୁଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଏହିଠାରେ କରନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ
LPG ଡେଲିଭରି ମ୍ୟାନ ନାଁରେ କିପରି କରିବେ ଅଭିଯୋଗ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଗରମ ରହିଛି। ରିଫିଲ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଲୋକ ଡେଲିଭରି ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବୁକିଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଅନେକ ଗ୍ରାହକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଲରମାନେ ବାହାନା କରି ଡେଲିଭରିରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ବୁକିଂ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଉନାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଉଠେ: ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମନଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ?
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଲିଭରିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ।
ଏକ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଏପରି ଅନିୟମିତତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକ ସେବା ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ୧୮୦୦-୨୩୩୩-୫୫୫ କିମ୍ବା ୭୭୧୮୯୫୫୫୫୫; HP ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ୧୮୦୦-୨୩୩୩-୫୫୫ କିମ୍ବା ୯୪୯୩୬୦୨୨୨୨; ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ୧୮୦୦-୨୨-୪୩୪୪ କିମ୍ବା ୭୭୧୫୦୧୨୩୪୫ ରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ।
ଏଠାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରେ। ଯଦି ଡିଲରଙ୍କ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଘଟେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅପରାଧୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିତରଣରେ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି, ତେବେ ନୀରବ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ – ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।