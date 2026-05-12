ବାରମ୍ୱାର ଛିଡୁଛି ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ? ନୂଆ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼, ମିନିଟରେ ହୋଇଯିବ ଠିକ୍
ବାରମ୍ୱାର ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ ଛିଡୁଥିଲେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟିପ୍ସ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି।
କିନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତାଶା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ କେବୁଲ୍ ବାରମ୍ବାର ଛିଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ୱା ଢିଲା ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଏକ ନୂଆ କେବୁଲ୍ କିଣନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କିଛି ସରଳ DIY ହ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରଥମେ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ:
ଅଧିକାଂଶ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବଙ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ବିଶେଷକରି USB ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଅଂଶ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ।
ଲଗାତାର ଟାଣିବା, ବଙ୍କା ହେବା ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଭିତରର ତାରଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେତେବେଳେ ଚାର୍ଜିଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କେବୁଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।
ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟେପ୍ ଏକ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଯୋଗାଇପାରେ:
ଯଦି କେବୁଲଟି କେବଳ ଉପର ପଟରୁ କଟିଥାଏ ଏବଂ ଭିତରର ତାରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟିନଥାଏ, ତେବେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟେପ୍ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାରକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ହେବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ବିନା କେବୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
କିନ୍ତୁ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଟେପ୍ କେବଳ ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛିଡ଼ି ନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ।
ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ-ଆଧାରିତ ହ୍ୟାକ୍ କେବୁଲ୍ର ଜୀବନକାଳ ବଢ଼ାଇପାରେ:
ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପେନ୍ରୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। USB କନେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, କେବୁଲ୍ଟି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଙ୍କା ହେବାରୁ ରୋକାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଛିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ଏହି ସରଳ, ଘରୋଇ ହ୍ୟାକ୍କୁ କେବୁଲ୍ର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ କେବୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର୍ ଏହି ସମାନ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ହିଟ୍ ସ୍ରିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏହାକୁ ନୂଆ ପରି ଦେଖାଇବ:
ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଏବଂ ସଫା ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ହିଟ୍ ସଙ୍କୋଚନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଗରମ ହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ କେବୁଲ୍ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ।
ଏହା ଯେକୌଣସି କଟା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କେବୁଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଏକ ଢିଲା କେବୁଲକୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଠିକ୍:
ପ୍ରାୟତଃ, ସମସ୍ୟା କେବଳ କେବୁଲରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର କନେକ୍ଟରରେ ଥାଏ। ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ସଂଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି, ତେବେ ପୋର୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧୂଳି କିମ୍ବା ମଇଳା ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ନରମ ବ୍ରଶ୍ କିମ୍ବା ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋର୍ଟକୁ ସଫା କରିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ, କେବୁଲକୁ ସବୁବେଳେ ବଙ୍କା କରି ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କେବେ ନୂଆ କେବୁଲ କିଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ:
ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ ଏକ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ପାର୍କିଂ ନିର୍ଗତ କରେ କିମ୍ବା ଭିତରର ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା କେବୁଲ୍ କିଣିବା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହେଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜିଂ କେବୁଲ୍ ତୁରନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସରଳ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।