ISROରେ କିପରି ମିଳେ ଚାକିରି, ଦରମା କେତେ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ ଟାଇମ୍… ଏଠାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନିୟମ କ’ଣ

ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦରମା କେତେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO)ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଗନଯାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି ତାହା ପଛରେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି।

ହେଲେ, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୨୦ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ISROରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି।

ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏବେ ISRO ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଠୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଜଣେ ISRO ରେ କିପରି ଚାକିରି ପାଇବ, ଦରମା ଏବଂ ସିଫ୍ଟ ସମୟ କ’ଣ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଧ୍ୟସ୍ତା କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ବ୍ୟଗ୍ର; ରୁଷ…

୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଲେ;…

ପ୍ରତିବର୍ଷ ISROରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି ୧୨୦ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ରୁ ୧୨୦ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ISRO ଛାଡିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୟୁଆର ରାଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗଗନଯାନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ-୩ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମିଶନ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଜୁଲାଇ ୧୪ ରେ ଏକ ନୂତନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି।

ଗଗନଯାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ A ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର (VRS) ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ମାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ନାହିଁ; ବରଂ, ଏପରି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଆଯିବ।

ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ଘରୋଇ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅଭିଜ୍ଞ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ତମ ଦରମା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି।

ISROରେ ଚାକିରି କିପରି ମିଳେ:

ଯଦି ଆପଣ ISROରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ପଢ଼ିଥିବା ଜରୁରୀ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ମେକାନିକାଲ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ, ସିଭିଲ୍, କିମ୍ବା ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ B.E., B.Tech. କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବେ।

ISRO କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ସମୟ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୫% ମାର୍କ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ CGPA ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।

ISROରେ ଚୟନ ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ (IIST) ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ISROରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।

ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦରମା କେତେ:

ISROରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ସ୍ତର ୧୦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସ ୫୬,୧୦୦ ଟଙ୍କା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା, ପରିବହନ ଭତ୍ତା, ବୃତ୍ତିଗତ ଅପଡେଟ୍ ଭତ୍ତା ଏବଂ NPS ଅବଦାନ ଭଳି ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୋଟ ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୯୫,୦୦୦ ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପୋଷ୍ଟିଂ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପରିବାର ବିବରଣୀ (ଯେପରିକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ISROରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଶିଫ୍ଟ ସମୟ କିପରି:

ISROରେ, ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ୯:୦୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ହୋଇଥାଏ; ହେଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ।

କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀରେ ଦୁଇ ଦିନ ଛୁଟି ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସାପ୍ତାହିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନିଷେଧ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗବେଷଣା-ମୁଖୀ ପରିବେଶ, ଗୃହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା, ପରିବହନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।

ISRO ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନିୟମ:

ପୂର୍ବରୁ, ବିଭିନ୍ନ ISRO କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବେ।

କିନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଗଗନଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ମିଶନ ସହିତ ଜଡିତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁମୋଦନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ସମ୍ପୃକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୁପାରିଶ ସହିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ମହାକାଶ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ମଧ୍ୟସ୍ତା କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ବ୍ୟଗ୍ର; ରୁଷ…

୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଲେ;…

ଘରର ଏହି ଜାଗାରେ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁନି ତୁଲସୀ…

ହଠାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରୁ…

1 of 10,182