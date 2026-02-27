Train Ticket Refund Rules: ଟ୍ରେନ ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ମିସ୍ ହେଲେ ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ଟିକେଟ୍ ପଇସା, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍
ଟ୍ରେନ ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ମିସ୍ ହେଲେ କେମିତି ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ସମସ୍ତ ପଇସା? ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପ୍ରୋସେସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ, କନେକ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନ ମିସ୍ କିମ୍ବା ଚାର୍ଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟେକନିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୁଏନି ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
କିନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଥିପାଇଁ Ticket Deposit Receipt (TDR) ପ୍ରଦାନ କରୁଛି IRCTC, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେସନକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ରିଫଣ୍ଡ କ୍ଲେମ କରିପାରିବେ ।
TDR କ’ଣ ଏବଂ ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ?
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଟ୍ରେନ ମିସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ TDR ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। TDR ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବାତିଲ ହେବାର କାରଣ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଯଦି କାରଣ ରେଳବାଇ ଲେଟ୍, ଟେକନିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ, ତେବେ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି TDR ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରୁ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ।
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ TDR ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରସ୍ତ ମିଳିଥାଏ?
TDR ଅନୁଯାୟୀ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ରେଳବାଇ କିଛି କାଟେଗୋରୀ ତିଆରି କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ତିନି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ TDR ଫାଇଲ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଟେକନିକାଲ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରିବ। AC କୋଚରେ ଏସି ନ ତାଲିବା, କୋଚ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ରେଳ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ଅସମ୍ଭବ ହେବା ମଧ୍ୟ TDR ଅଧୀନରେ ଆସେ।
IRCTC ୱେବସାଇଟରେ ଅନଲାଇନରେ TDR କିପରି ଫାଇଲ କରିବେ?
TDR ଫାଇଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ। ପ୍ରଥମେ, IRCTC ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ, ‘My Transactions‘ ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ‘File TDR’ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକେଟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଦେଖିବେ, ଯାହା ପାଇଁ TDR ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ PNR ନମ୍ବର ଏବଂ ସଠିକ୍ କାରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ‘Train Delayed by More than 3 Hours‘ । ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ପୂରଣ କରିବା ପରେ, “ସବମିଟ୍” ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। TDR ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, ଆପଣ ‘TDR History‘ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସହିତ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ TDR ଦାଖଲ କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ।