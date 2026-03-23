PAN Card for Children: ଶିଶୁଙ୍କ ପାନ କାର୍ଡ କେମିତି ବନାଇବେ? ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍
ଶିଶୁଙ୍କ ପାନ କାର୍ଡ କେମିତି ବନାଇବେ? ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ
PAN Card for Children: ପ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ଏହା ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ, 10-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲଫାନ୍ୟୁମେରିକ୍ ନମ୍ବର (ଯେପରିକି ABCDE1234F)। ଏହାକୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବା ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଡ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବୈଧ ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ – ଆଧାର କାର୍ଡ ପରି – ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ମିଳିପାରିବ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ, ଆପଣ କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ।
ପିଲାଙ୍କର ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ନାମରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ଷ୍ଟକ୍ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପାନ କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ସହିତ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପାନ କାର୍ଡ ସହାୟକ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପିଲାର ପାନ କାର୍ଡ ପାଇବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ; ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେବଳ 107 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆବେଦନ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ।
ପିଲାର ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ
ପିଲାର ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଉପୁଜିବା ପାଇଁ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ PDF କିମ୍ବା JPEG ଫର୍ମାଟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ପରାମର୍ଶିତ।
ପିଲାର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର: ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ପିଲାର ବୟସର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାମ କରେ।
ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ: ଅନଲାଇନ୍ ପାନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମା’ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ – ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ, ମା’ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଅଭିଭାବକ (ମା’ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ) ଦସ୍ତଖତ – ଯେହେତୁ ପିଲାଟି ନାବାଳକ, ଫର୍ମରେ ମା’ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଦୁଇଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋଗ୍ରାଫ – ପିଲାର ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆବଶ୍ୟକ; ତଥାପି, ଏହି ଫଟୋ ପାନ କାର୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ବୟସର ହେବା ପରେ ଏବଂ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପାନ କାର୍ଡରେ ଲଗାଯାଏ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
ଷ୍ଟେପ 1 – ସରକାରୀ NSDL ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘Apply Online’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟେପ 2 – ଆପ୍ଲିକେସନ ଟାଇପ ଭାବରେ ‘New PAN – Indian Citizen (Form 49A)’ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଟେଗୋରୀରେ ‘Individual’ ବାଛନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟେପ 3 – ଏବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଚାଇଟଲରେ ‘କୁମାରୀ’ କିମ୍ବା ‘ଶ୍ରୀ’ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏକ ‘ଟୋକେନ୍ ନମ୍ବର’ ସୃଷ୍ଟି ହେବ; ଦୟାକରି ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟେପ 4 – ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ‘ନାବାଳକ’ (ଅର୍ଥାତ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍) କି, Yes ଉପରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ‘Representative Assessee’ ର ଡିଟେଲ୍ସ – ବିଶେଷକରି, ମାଆ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଷ୍ଟେପ 5 – ଏବେ, ପିଲାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯେପରିକି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟେପ 6 – ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି 107 ଟଙ୍କାର ଆବେଦନ ଫିସ ଜମା କରନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟେପ 7 – ଶେଷରେ, ଅଭିଭାବକ କିମ୍ବା ପିତାମାତା ଭାବରେ, OTP ବ୍ୟବହାର କରି ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।
ଷ୍ଟେପ 8 – ଶେଷରେ, ରସିଦ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।