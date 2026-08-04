YouTube ରେ ଭାଇରାଲ୍ କିପରି ହେବେ! ଏହି ୫ଟି AI Tools କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ

ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ YouTubeରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛି। ବିଶେଷକରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶର୍ଟ ଭିଡିଓ ଫିଚର୍ ଆସିବା ପରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି।

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିମାସ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି AI ଟୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ElevenLabs:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିୟମରେ ବଡ଼…

ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଭଏସ୍‌ଓଭର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଇଲେଭେନ୍ ଲାବ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।

ଏହାର AI-ଆଧାରିତ ଭଏସ୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୁଣାଯାଏ, ଯାହା ଭିଡିଓକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କରିଥାଏ। ଏହାର ଫ୍ରି ପ୍ଲାନରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ସୀମିତ ବ୍ୟବହାରର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।

  • ନ୍ୟାଚୁରାଲ AI ଭଏସ୍
  • ଏକାଧିକ ଭାଷାର ସମର୍ଥନ
  • ଟେକ୍ସଟ୍‌କୁ ଭଏସ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
  • ହାଇକ୍ୱାଲିଟି ଭଏସ୍ ଆଉଟପୁଟ୍

Canva AI:

ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଅଧିକ କ୍ଲିକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ୟୁନିକ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ Canva AI ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ଆଉଟ୍ରୋ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିହେବ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ମାଗଣା ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ସହ AI ଡିଜାଇନ୍ ଫିଚର୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଡିଜାଇନିଂ କାମ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ।

Uttarakhand Govt.

  •  AI ମ୍ୟାଜିକ୍ ଡିଜାଇନ୍
  • ଥମ୍ବନେଲ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍
  •  ଟେକ୍ସଟ୍‌ରୁ ଇମେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ
  •  ଡ୍ରାଗ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରପ୍ ଏଡିଟିଂ

Pika:

ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦମଦାର AI ଟୁଲ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ଶୁଟିଂ ପାଇଁ ସମୟ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ, ତେବେ Pika ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଟୁଲ୍‌ରେ କେବଳ ଟେକ୍ସଟ୍ ଲେଖି କିମ୍ବା କୌଣସି ଛବିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ AI ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଶର୍ଟ୍ସ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନର୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ AI ଟୁଲ୍ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ।

  • ଟେକ୍ସଟ୍‌ରୁ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ
  • ଛବିକୁ ଆନିମେସନ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
  • ଦ୍ରୁତ AI ଭିଡିଓ ସୃଷ୍ଟି
  • ସୃଜନଶୀଳ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ୍ସ

CapCut AI:

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, CapCut AI ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଥିରେ AI ସହାୟତାରେ ଅଟୋ-କଟ୍, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ୍, ଅଟୋ କ୍ୟାପ୍ସନ୍, ଟ୍ରାନ୍‌ଜିସନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଫିଚର୍ ମିଳିଥାଏ।

ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂରେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଟୁଲ୍ କେବଳ କିଛି କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଭିଡିଓକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ରୂପ ଦେଇପାରେ। ଏହି ଟୁଲ୍‌ରେ ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ବିଶେଷ AI ଫିଚର୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି।

  • ଅଟୋ କ୍ୟାପ୍ସନ୍
  • AI ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଟାଇବା
  • ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଭିଡିଓର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି
  • ରେଡି ମେଡ୍ ଟେମ୍ପଲେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ

ChatGPT:

ଯେକୌଣସି ସଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଭଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ ହୋଇଥାଏ। ChatGPTର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡିଓ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଟାଇଟଲ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, SEO କିୱାର୍ଡ, ଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ଅନେକ କମିଯାଏ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ।

  •  ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟିଙ୍ଗ୍
  •  ଭିଡିଓ ଆଇଡିଆ
  • SEO-ଅନୁକୂଳ ଶୀର୍ଷକ
  • Description ଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା

AI ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଏହି କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ:

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ AI ଟୁଲ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓରେ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ପର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ସହ କପିରାଇଟ୍ ଥିବା ସଙ୍ଗୀତ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

AI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଭୁଲ ସୂଚନା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ପହଞ୍ଚେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍‌କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଇଛି। CapCut AI, Canva AI, Pika, ElevenLabs ଏବଂ ChatGPT ପରି ମାଗଣା AI ଟୁଲ୍‌ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିୟମରେ ବଡ଼…

ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲାଗିରହିଛି କି ବିବାଦ,…

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫୁକେଟ–ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନରେ ଭୟଙ୍କର…

1 of 29,660