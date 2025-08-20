ବିପଦ ସାଜି କିଡନୀ ଖରାପ କରୁଛି ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର, କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ?

ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ QR କୋଡ୍ ଏବଂ ହୋଲୋଗ୍ରାମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୂଳ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକ QR କୋଡ୍ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ହୋଲୋଗ୍ରାମ ଥାଏ ଯାହାକୁ ସ୍କାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନକଲି ପାଉଡରରେ ଏହି କୋଡ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଏପରି ଭାବରେ ଫସି ରହିଛି ଯେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଲେବଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୂଳ ପ୍ୟାକିଂ ସଫା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନକଲି ପ୍ୟାକିଂରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ନାମ ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

Damage Kidneys And Health: ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଲେବଲ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୂଳ ପ୍ୟାକିଂ ସଫା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନକଲି ପ୍ୟାକିଂରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ନାମ ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ QR କୋଡ୍ ଏବଂ ହୋଲୋଗ୍ରାମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୂଳ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକ QR କୋଡ୍ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ହୋଲୋଗ୍ରାମ ଥାଏ ଯାହାକୁ ସ୍କାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନକଲି ପାଉଡରରେ ଏହି କୋଡ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଏପରି ଭାବରେ ଫସି ରହିଛି ଯେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ଏସିଆ କପ! ଟିମ୍ ରେ…

Breaking: ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ…

Damage Kidneys And Health: ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ QR କୋଡ୍ ଏବଂ ହୋଲୋଗ୍ରାମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୂଳ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏକ QR କୋଡ୍ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ହୋଲୋଗ୍ରାମ ଥାଏ ଯାହାକୁ ସ୍କାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନକଲି ପାଉଡରରେ ଏହି କୋଡ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ଏପରି ଭାବରେ ଫସି ରହିଛି ଯେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶୁଘଂନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡରର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାଭାବିକ। ନକଲି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଥାଇପାରେ।

Damage Kidneys And Health: ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶୁଘଂନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡରର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ସ୍ୱାଭାବିକ। ନକଲି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଥାଇପାରେ।

ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଡରକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏକ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ।

Damage Kidneys And Health: ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଡରକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏକ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ।

ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜାଳି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ପାଉଡର ଜାଳିଦିଅ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜଳି ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ନକଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ତରଳିଯାଏ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପରି ଗନ୍ଧ ଦିଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁଛି ଏସିଆ କପ! ଟିମ୍ ରେ…

Breaking: ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ…

ସବୁ ସୀମା ପାର କଲା ସନ୍ଦେହ.. ବିଷ ଦେଇ…

ଲଜ୍ଜା,ଲଜ୍ଜା,ଲଜ୍ଜା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ…

1 of 27,847