ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଘିଅ ଅସଲି ନା ନକଲି କିପରି ଜାଣିବେ ? ବାସ ଏହି ସହଜ ଉପାୟରେ ….

ବଜାରରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଘିଅ କିଣିବା ବେଳେ ଦି' ଥର ଭାବୁଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବଜାରରେ ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ‘ଘିଅ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି’ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ଭାବନା ଅଛି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଘିଅ କିଣିବା ବେଳେ ଦି’ ଥର ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବଜାରରେ ଏବେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଅବିକଳ ଅସଲି ଘିଅ ପରି।

ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଟା ଅସଲି ଘିଅ ଓ କେଉଁଟା ନକଲି ଜାଣିବେ କିପରି। ଆଜିର ଏହି ଆଲେଖ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଉପାୟ ବତାଇବୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନକଲିଠୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ…

କେମିତି ଜାଣିବେ : ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଫ୍ରିଜଡ୍ ଘିଅ ରଖନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ତୁରନ୍ତ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ, ଭେଜାଲ ଘିଅ ତରଳିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ କିମ୍ବା ସହଜରେ ତରଳି ନପାରେ।

ଆଉ ଏକ ଉପାୟ : ଏଥିପାଇଁ, ଏକ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ୟାନରେ ଏକ ଚାମଚ ଘିଅ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ଶୀଘ୍ର ତରଳିଯାଏ, ହାଲୁକା ବାଦାମୀ କିମ୍ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହୁଏ, ଏକ ମୃଦୁ, ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁଗନ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ପୋଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭେଜାଲ ଘିଅ ତରଳିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ, ଶୀଘ୍ର ଧୂଆଁ ବାହାରିପାରେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ରହିପାରେ ଏବଂ ପୋଡ଼ିଲେ ଅଧିକ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ ହୋଇପାରେ।

ଏଥିପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ପାଣିର ପୃଷ୍ଠରେ ଭାସିଯିବ। ଯଦି ଘିଅ ମିଶାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସର ତଳ ଭାଗରେ ବସିଯିବ।

ଘିଅର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ତରଳିଯାଇଥିବା ଘିଅ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଏବଂ ଦାନାଦାର ସ୍ଥିରତାରେ ଘନ ହୋଇଯିବ। ଘନ ହେବା ପରେ ଭେଜାଲ ଘିଅ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସ୍ତରକୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଏହାର ଗଠନ ଅସମାନ ହୋଇପାରେ।

ଆୟୋଡିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଘିଅର ଶୁଦ୍ଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତରଳାଇ ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ୍ ଟିଙ୍କଚର ମିଶାନ୍ତୁ। ଖାଣ୍ଟି ଘିଅ ଅବିଚଳିତ ରହିବ। ଯଦି ଷ୍ଟର୍ଚ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ।

