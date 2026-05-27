ଆପଣ ବି କେମିକାଲ୍ ମିଶା କଦଳୀ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଡେମ୍ଫରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ଚିହ୍ନ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ!
ଅସଲି କି ନକଲି କଦଳୀ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ନକଲି କଦଳୀ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି, ଆମେ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ସେୟାର କରିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି କଦଳୀ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି।
ଫଳ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ। କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମିଠା, ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ କଦଳୀ ବଜାରରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଏହାର ଚକଚକିଆ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହଳଦିଆ କଦଳୀ ଦେଖିଲେ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ନକଲି କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଆଜିକାଲି, ନକଲି କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବଜାରରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶା କଦଳୀ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କୌଶଳ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି କଦଳୀ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ପ୍ରାୟତଃ, କଦଳୀକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଇଥେଫନ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା କଦଳୀ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଚି ନଥାଏ।
ଏହା ନକଲି କଦଳୀ ଚିହ୍ନିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଯଦି କଦଳୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ, ଉପର ଅଗ୍ରଭାଗ ଏବଂ ତଳ ଭାଗ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ପାଚିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ପାଚିଥିବା କଦଳୀର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ କଳା କିମ୍ବା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, କଦଳୀ କାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନକଲି କଦଳୀର କାଣ୍ଡ ତାଜା, ସବୁଜ ଏବଂ ନରମ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ କଦଳୀର କାଣ୍ଡ ଶୁଖିଲା, କଳା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନକଲି କଦଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରିବେ।
ନକଲି କଦଳୀ ସାଧାରଣତଃ ଲେମ୍ବୁ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ବହୁତ ଚକଚକିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ପଲିସ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କଦଳୀ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ଛୋଟ ମାଟିଆ କିମ୍ବା କଳା ଦାଗ ସହିତ। ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ପାଚିବାର ଏକ ସଙ୍କେତ।
ଆପଣ ଏକ ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରିତ କଦଳୀକୁ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ନକଲି କଦଳୀ ଭିତରେ ପାଚି ନଥାଏ, କମ୍ ମିଠା ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ କୃଶଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ କଦଳୀ ସବୁଠି ମିଠା ଏବଂ ନରମ ଥାଏ। ଏଥର ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଛିଦିଅନ୍ତୁ।