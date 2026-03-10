ମିଠା କମଳା ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ହାତରେ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ଫରକ, କିଣିବା ବେଳେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଟିପ୍ସ

କମଳା ମିଠା ନା ଖଟା, କିପରି ଜାଣିବେ? କିଣିବା ବେଳେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଟିପ୍ସ

By Seema Mohapatra

Sweet Orange Picking Tips: ଖଟା ଏବଂ ମିଠା ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିପରି କରିବେ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଖଟା ଏବଂ ଖରାପ ଫଳ ଘରକୁ ନେଇଆସିଥାନ୍ତି। କମଳା କିଣିବା ସମୟରେ, କେଉଁ କମଳା ମିଠା ଏବଂ ରସୁଆଳ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ କମଳା ବହୁତ ଖଟା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କମଳା କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଠା କମଳା ବାଛିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମିଠା, ରସୁଆଳ ଏବଂ ଭଲ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

ମିଠା କମଳା କିପରି ଚିହ୍ନିବେ?

ଓଜନରୁ ଜଣାପଡ଼େ: କମଳା କିଣିବା ସମୟରେ, ଏହାକୁ ହାତରେ ଧରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କମଳାର ଓଜନ ଏହାର ମିଠା କି ଖଟା, ତାହା ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହା ଓଜନରେ ହାଲୁକା, ତେବେ ଏଥିରେ କମ୍ ପାଣି ଅଛି। ଏପରି କମଳା ଅଧିକ ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି, ଯଦି କମଳା ଭାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ରସାଳ ଏବଂ ମିଠା ହେବ। ଭାରୀ କମଳା ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇପାରେ।

ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚୋପା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ – କମଳା କିଣିବା ସମୟରେ, ଚୋପା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଓରେଞ୍ଜ ରଙ୍ଗର ସନ୍ତରା ସାଧାରଣତଃ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସନ୍ତରା ଅଧିକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଟ୍ଟା ହୋଇପାରେ। ଛାଲି ଅଧିକ ଦାଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତରା ଭଲ ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କମଳାର ଚର୍ମ ଚିକଣିଆ ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଖଟା ହୋଇପାରେ ।

ଆକାର ଅନୁସାରେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ – ଅଧିକ ଛୋଟ ସାଇଜର କମଳା ଖଟା ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ କମଳା ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ହାଲୁକା କମଳା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଥାଏ। ଭାରୀ କମଳା ମିଠା ଏବଂ ରସାଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ତରା କିଣିବା ବେଳେ ସାଇଜ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ସୁଙ୍ଘିକି ଜାଣନ୍ତୁ – ଯଦି କମଳା ମିଠା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ମିଠା ଗନ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ସତେଜ ଏବଂ ମିଠା କମଳାର ମିଠା ସୁଗନ୍ଧ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କମଳାରୁ  କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧ ନ ଆସେ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଖଟ୍ଟା ଗନ୍ଧ ଆସେ, ତେବେ ସେହି କମଳା ଖଟ୍ଟା ହୋଇପାରେ।

ଏହି ସହଜ ଟିପ୍ସ ମାନିଲେ ବଜାରରୁ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଓ ରସାଳିଆ କମଳା ବାଛିବା ସହଜ ହେବ।

