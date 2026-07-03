କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅସଲି ନା ନକଲି, RBI ର ଏହି ୭ଟି ପଏଣ୍ଟରୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ନୋଟ୍ ଅସଲି କିମ୍ୱା ନକଲି କିପରି ଜାଣିବେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଣାବିକା କରିବାକୁ ଯାଉ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ନୋଟ୍ ଦେବା ପରେ ଫେରସ୍ତ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ଟି ଜାଲ୍ ନୁହେଁ।
ହେଲେ, ଯାଞ୍ଚ ବିନା ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରି ଠକେଇକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, RBI ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନୋଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସାତଟି ଉପାୟ ବତାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
RBI ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖା ପ୍ରଦାନ କରେ:
ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ RBI ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବିଶେଷକରି, ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ପ୍ରକୃତ ନୋଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସାତଟି ଟିପ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସହଜରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଏବଂ ନକଲି ନୋଟ ଦ୍ୱାରା ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।
ଏପରି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍:
୧- ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ତଳ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୨୦୦ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲେଖା ଅଛି। ଆଲୋକର ବିପରୀତ ପଟୁ ନୋଟକୁ ଧରିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ।
୨- ୨୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟରେ, ‘୨୦୦’ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବନାଗରୀ (ହିନ୍ଦୀ) ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖାଯାଇଛି।
୩- ଏହି ନୋଟର ସାମ୍ନାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
୪- ନୋଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ଦେୟ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି (ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଧାରା) ଏବଂ RBI ଲୋଗୋ ରହିଥାଏ।
୫- ଏହି ନୋଟର ଉପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି।
୬- ସେହିପରି, ତଳ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ।
୭- ନୋଟର ତଳ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ (ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ)ର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି।
ତେଣୁ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ନକଲି ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହି ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠକେଇର ଶିକାର ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ।