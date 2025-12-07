ସାଲାରୀ ବଢୁ କି ନ ବଢୁ…ସଞ୍ଚୟ ନିହାତି ବଢିବ! ବାସ୍ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି 3 ଦମଦାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରିକ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ
ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି 3 ଦମଦାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରିକ୍ସ । ସେଭିଙ୍ଗ୍ସ ହେବ ମାନେ ହେବ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମହଙ୍ଗାଇ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭଲ ଦରମା କିମ୍ବା ଆୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ତଥାପି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ ଜିନିଷଗୁଡିକରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଯାତ୍ରାକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…
1- ନୋ-ବାୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣାନ୍ତୁ
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ଏକ ନୋ-ବାୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ, ଆପଣ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡାନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ।
୨. ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଅଟୋ-ଡେବିଟ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତି ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ ଅବିରତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିପାରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପାଇବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଆୟ ସପିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ଏହା ପରେ, ବଜେଟ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଆମେ ଆଉ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରି ନଥାଉ ।
୩. ଭାବି ଚିନ୍ତି ଏକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେହି ବଜେଟ୍ ପାଳନ କରିବା। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଏପରି ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ଆଣେ। ମହଙ୍ଗା ଜୋତା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ନୂତନତମ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ।