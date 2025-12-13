Investment After First Job: ଚାକିରୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କେଉଁଥିରେ ନିବେଶ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ?
ଚାକିରୀ ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ କିପରି କରିବେ ସଞ୍ଚୟ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଗକାଳରେ ଲୋକ କୁମ୍ପାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପରେ ଆବଶ୍ଯକତାରେ ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଏବେ ସମୟ ବଢିବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ଯକତା ବି ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି।
ପିଲାଙ୍କ ଭବିଶ୍ଯତକୁ ନଜରରେ ରଖି ବହୁତ ଲୋକ ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୁବପିଢି ଯେତେବେଳ ଚାକିରୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ସେତେବେଳୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ଯତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।
ଭବିଷ୍ଯତରେ ବଡ ରକମର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ଯକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କିପରି ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ କଣ କରିବେ ସବୁକିଛି।
PPF: ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PPF) ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛୋଟ ନିବେଶ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିବେଶର ଅବଧି 15 ବର୍ଷ, ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 7.1 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ପାଆନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, PPF ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ FD: ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଡିକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟର ଏକ ଅଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫଡିରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତଥାପି, ଏଫଡିରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁଧ ହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଫଡି ସୁଧ ହାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।
ମ୍ଯୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ବା SIP: ଯୁବପିଢ଼ି SIP ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। SIP 500 ରୁ କମ ପରିମାଣରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଛୋଟ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରି, ଶେଷକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।